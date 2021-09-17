В пятницу, 24 сентября, в прокате стартует драма «Разжимая кулаки» — одно из самых ярких событий в отечественном кино этого года, фильм, попавший в каннский конкурс «Особый взгляд» и ставший событием в его программе. Создательница картины Кира Коваленко — еще одна ученица Александра Сокурова из Кабардино-Балкарии, перешедшая теперь под покровительство продюсера Александра Роднянского, что само по себе уже знак качества.

Главная героиня ленты — подавленная властным отцом девушка с Кавказа, которая всеми силами пытается вырваться из-под властного родительского контроля.