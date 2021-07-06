FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

В Манеже откроется персональная выставка группы Recycle, посвященная «телепатии» между человеком и машиной

«Присутствие»
«Присутствие»Фото: © Recycle Group, фото предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

Выставка группы Recycle «New Nature» (художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов) представит «интерактивную скульптуру» и «динамическую инсталляцию», в рамках которых зритель станет частью перформанса. Нам обещают рассказ об изменении личности под влиянием технологий, исследование мира Homo Virtualis, где ценность — это количество просмотров, лайков, комментариев.

Блохин и Кузнецов размышляют о «вечной жизни» во всемирной паутине и обещают нам «ироничные эксперименты над сознанием». Звучит как пролог новой «Матрицы», но это жизнь, которой мы уже живём. В авторском превью к выставке художники говорят о неважности физического присутствия людей рядом друг с другом и, напротив, значимости данных, загруженных и опубликованных в сети. В этой цепочке ключевой становится связь человека с машиной, отмечают художники, и сейчас «закладывает я философия для нее».

В общем, Recycle признает, что жизнь сейчас — поток информации в сети, и предлагает человеку — посетителю выставки — найти свое место в нем. Над концепцией работали два года, это эксклюзивный проект для Манежа — надеемся, он будет достаточно «инстаграмным», чтобы им можно было похвастаться в сети.

«Замкнутые системы»
«Замкнутые системы»Фото: © Recycle Group, фото предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

Выставка «New Nature» пройдёт в ЦВЗ «Манеж» с 16 июля по 15 сентября 2021. 12+

Анастасия Семенович

«Присутствие»
«Присутствие»Фото: © Recycle Group, фото предоставлено организаторами
«Замкнутые системы»
«Замкнутые системы»Фото: © Recycle Group, фото предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний