Последний на данный момент крупный релиз «Сплина» — «Вира и майна» — увидел свет в декабре 2020 года, но из-за пандемии родной Петербург услышит презентацию альбома спустя почти год. 24 сентября в БКЗ «Октябрьский» Александр Васильев и компания сыграют новые песни и старые хиты (16+).

Впрочем, со времен «Виры и майны» уже много воды утекло. Сейчас хит-парады радиостанций штурмует другая новинка «Сплина» — настоящий романс «Я был влюблен в вас», исполненный Васильевым под акустический гитарный перебор.

Судя по расстановке сил на стриминговых сервисах, эта простая лирика полюбилась слушателям куда больше песен с последнего альбома: из них ближе всего к лидерам только «Передайте это Гарри Поттеру» — довольно простая с музыкальной точки зрения песня, но при этом наполненная множеством смыслов. Недаром ведь Александр Васильев считается одним из сильнейших поэтов русского рока.

Как ранее сам музыкант рассказал в одном из интервью, сидячий концерт — это единственный возможный вариант сделать так, чтобы шоу вообще состоялось. Так что в данном случае уместно будет сделать акцент на акустические композиции, которым можно подпевать, мерно раскачиваясь в такт.



Ну и, разумеется, прозвучат и легендарные хиты вроде «Выхода нет», «Феллини», «Линии жизни» и других.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

