FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
73.33р85.88р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Группа «Сплин» сыграет Петербургу свой новый альбом — в сидячем положении

Последний на данный момент крупный релиз «Сплина» — «Вира и майна» — увидел свет в декабре 2020 года, но из-за пандемии родной Петербург услышит презентацию альбома спустя почти год. 24 сентября в БКЗ «Октябрьский» Александр Васильев и компания сыграют новые песни и старые хиты (16+).

Фото: vk.com/spleanru
ПоделитьсяПоделиться

Впрочем, со времен «Виры и майны» уже много воды утекло. Сейчас хит-парады радиостанций штурмует другая новинка «Сплина» — настоящий романс «Я был влюблен в вас», исполненный Васильевым под акустический гитарный перебор.

Судя по расстановке сил на стриминговых сервисах, эта простая лирика полюбилась слушателям куда больше песен с последнего альбома: из них ближе всего к лидерам только «Передайте это Гарри Поттеру» — довольно простая с музыкальной точки зрения песня, но при этом наполненная множеством смыслов. Недаром ведь Александр Васильев считается одним из сильнейших поэтов русского рока.

Как ранее сам музыкант рассказал в одном из интервью, сидячий концерт — это единственный возможный вариант сделать так, чтобы шоу вообще состоялось. Так что в данном случае уместно будет сделать акцент на акустические композиции, которым можно подпевать, мерно раскачиваясь в такт.

Ну и, разумеется, прозвучат и легендарные хиты вроде «Выхода нет», «Феллини», «Линии жизни» и других.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: vk.com/spleanru

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний