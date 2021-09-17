В кино покажут «Дело» Германа, снятое во время карантина

С 23 сентября в кинотеатрах начнут показывать «Дело» — новый фильм Алексея Германа-младшего, снятого во время вынужденного простоя в работе над другим его проектом, военной драмой «Воздух».
Практически все действие здесь происходит в замкнутом пространстве квартиры главного героя, провинциального ученого-филолога. Сюжет — более чем злободневный: профессор написал пост в фейсбуке, в котором выступил против местного мэра. В отместку за этот поступок его самого отдают под суд: за мнимую растрату средств, выделенных на проведение конференции.
В противовес камерности действия, актерский состав тут прямо-таки барочный: главную роль сыграл германовский премьер, Мераб Нинидзе. Кроме него, в ленте снялись и Александр Паль, и Анна Михалкова, и Роза Хайруллина, и Светлана Ходченкова, и Александра Бортич. В общем, примерно вся премьер-лига современного кино. Но главное — Герману удалось сделать действительно актуальное, сильное, злое высказывание, выступить в жанре, граничащем с публицистикой. И формат этот для него оказался очень органичным.
16+
Иван Чувиляев