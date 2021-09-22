В МИСПе покажут петербургские пейзажи XX-XXI веков

Выставка «Стихи-я-Петербург», приуроченная к тридцатилетию Музея искусства Петербурга XX — XXI веков, покажет развитие петербургского пейзажа с 30-х годов до нынешнего времени. Петербург начали «портретировать» с рождения, по его изображениям можно проследить эпохи русского искусства. Романтизм XIX века, томные мирискусники, жутковатый экспрессионизм, помноженный на военно-революционный реалии. В XX веке искусство разделились на официальное и неофициальное — и второе оказалось недоступно большинству зрителей.

Гафур Мендагалиев. С прогулки. Из серии «Капричос». 2013. Бумага, типографская краска, кисть, процарапывание

Кураторы обещают «визуализацию природных и психологических состояний, невероятно богатой гаммы чувств и настроений» — кажется, это обещает любой Петербург, даже безоблачный. 30-е/40-е годы представят работами Владимира Гринберна, Александра Русакова, Николая Лапшина, андеграунд 50-х/60-х — Александр Арефьев, Владимир Шагин, Шолом Шварц. За 70-е/80-е в проекте отвечают Завен Аршакуни, Виктор Тетерин, Валентины Рахиной.



Вы увидите Петербург пронзительный, брутальный, суровый и, наоборот, нежный, будничный и «при параде». Большую часть работ музей покажет впервые. Ценителям себя в Петербурге и Петербурга в себе выставку можно советовать.



Выставка «Стихи-я-Петербург» пройдёт в МИСПе с 23 сентября по 14 ноября.



6+



Анастасия Семенович

