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В МИСПе покажут петербургские пейзажи XX-XXI веков

Выставка «Стихи-я-Петербург», приуроченная к тридцатилетию Музея искусства Петербурга XX — XXI веков, покажет развитие петербургского пейзажа с 30-х годов до нынешнего времени. Петербург начали «портретировать» с рождения, по его изображениям можно проследить эпохи русского искусства. Романтизм XIX века, томные мирискусники, жутковатый экспрессионизм, помноженный на военно-революционный реалии. В XX веке искусство разделились на официальное и неофициальное — и второе оказалось недоступно большинству зрителей.

Александр Ведерников. Тучков мост. 1946. Бумага, акварель
Александр Ведерников. Тучков мост. 1946. Бумага, акварельФото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв
Валерий Табулинский. Дворцовый мост. 2003. Холст, масло
Валерий Табулинский. Дворцовый мост. 2003. Холст, маслоФото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв
Георгий Татарников. Исаакиевская площадь. 1958. Холст, масло
Георгий Татарников. Исаакиевская площадь. 1958. Холст, маслоФото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв
Ирина Бируля. Моя слепая собака. 1986. Холст, авторская техника
Ирина Бируля. Моя слепая собака. 1986. Холст, авторская техникаФото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв
Гафур Мендагалиев. С прогулки. Из серии «Капричос». 2013. Бумага, типографская краска, кисть, процарапывание
Гафур Мендагалиев. С прогулки. Из серии «Капричос». 2013. Бумага, типографская краска, кисть, процарапываниеФото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв
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Кураторы обещают «визуализацию природных и психологических состояний, невероятно богатой гаммы чувств и настроений» — кажется, это обещает любой Петербург, даже безоблачный. 30-е/40-е годы представят работами Владимира Гринберна, Александра Русакова, Николая Лапшина, андеграунд 50-х/60-х — Александр Арефьев, Владимир Шагин, Шолом Шварц. За 70-е/80-е в проекте отвечают Завен Аршакуни, Виктор Тетерин, Валентины Рахиной.

Вы увидите Петербург пронзительный, брутальный, суровый и, наоборот, нежный, будничный и «при параде». Большую часть работ музей покажет впервые. Ценителям себя в Петербурге и Петербурга в себе выставку можно советовать.

Выставка «Стихи-я-Петербург» пройдёт в МИСПе с 23 сентября по 14 ноября.

6+

Анастасия Семенович

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