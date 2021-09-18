Василий Дьяченко и Дмитрий Евграфов Поделиться Поделиться







На выборах 2019 года на этом участке получил удар в живот член комиссии с правом совещательного голоса Василий Дьяченко. Видеозапись инцидента стала федеральной новостью. Теперь Дьяченко — ЧПРГ. Две камеры, компенсирующие «слепые зоны» видеонаблюдения от ЦИК, он купил и установил за свой счет. Цена вопроса — 20 тысяч рублей. Вдобавок ландшафт мониторят сразу девять наблюдателей. Так что на участке — в узеньком коридоре школы № 3 — людно, но не бывает очередей. Атмосфера при этом не то чтобы ванильная.



Прежде чем заняться наблюдением на выборах, Василий Дьяченко был известен тем, что представлял Россию на международной олимпиаде молодых учёных и получил «малую Нобелевскую премию» Intel ISEF. А потом случились губернаторские выборы и видеоролик на миллион просмотров.

«У нас у участка история интересная», — улыбается Дьяченко.

Участок № 1619 Петроградского района прославился на губернаторских выборах 2019 года. В день голосования там произошло два нападения на членов комиссии. Утром на подходе к участку неизвестные несколько раз ударили по лицу члена УИК с правом решающего голоса Георгия Медвинского. А Василий Дьяченко имел статус члена комиссии с правом совещательного голоса. Он заметил, что за одним из столов записывают «от руки» на отдельные непронумерованные листы в книге избирателей десятки людей, которые выстраиваются в очередь. Дьяченко потребовал устранить нарушение, но к нему подошел другой член комиссии с правом совещательного голоса и буднично, но профессионально ударил кулаком в живот на глазах у полиции.

Старший лейтенант полиции, которая дежурила на участке, проигнорировала просьбу Дьяченко принять меры.



Председатель комиссии попыталась отстранить Дьяченко от подсчета голосов, но это ей не удалось. В итоговых протоколах с участка 1619 у Александра Беглова оказалось 68 % голосов, в то время как на двух соседних участках 1617 и 1618 он набрал 85 % и 92 % .

«После этого мы с коллегами направили обращение главе ЦИК Элле Памфиловой на 170 листах, — говорит Дьяченко. — В результате сменили практически полностью участковую избирательную комиссию, которая во всем этом участвовала. И теперь к наблюдению мы подошли более подготовленными».

Все нюансы работы в УИК 1619 обсуждали заранее. Договорились, как наблюдатели будут знакомиться со списками избирателей, чтобы не прерывать при этом работу комиссии. Совещания, в том числе в Zoom, начались за две недели до выборов, прежде чем наступил первый день голосования, успели переговорить пять раз. Председатель УИК 1619 Дмитрий Евграфов назначил Дьяченко ответственным за видеонаблюдение на участке.



расположение камер на участке Фото: предоставил Дмитрий Евграфов Фото: предоставил Дмитрий Евграфов Фото: предоставил Дмитрий Евграфов Поделиться Поделиться







«У нас есть две установленные камеры «Ростелекома» от ЦИК и две, которые установил Василий, — говорит Дмитрий Евграфов. — Никто не запрещает устанавливать на участке дополнительные камеры, главное — соблюдать закон о персональных данных и тайну голосования, чтобы в кадр не попадали паспортные данные, фамилии, адреса и пометки, которые ставит в бюллетене избиратель».

За кабинками для голосования висит черная капля школьной камеры видеонаблюдения, но на выборах она никак не задействована.

«Одна моя камера установлена в помещении для голосования, направлена на урну и транслирует видео онлайн, — говорит Василий Дьяченко. — Вторая размещена во внутреннем помещении для комиссии, поэтому с нее запись никуда не транслируется. Оборудование обошлось мне в 20 тысяч рублей. Да, влетает в копеечку, но оно же никуда не денется после выборов, в офисе потом можно будет использовать».

«Ростелекомовские» камеры установлены у входа в участок и держат равнение в одну строну. Но из дальнего конца помещение полностью «простреливает» камера, установленная Дьяченко, — это обычный смартфон на кронштейне, каким пользуются автомобилисты. К стене конструкция надежно прикреплена специальным, особо крепким скотчем. Вторая камера направлена на сейф в помещении для членов УИК. Если в школе внезапно отключится электричество, она продолжит работать даже в темноте.



фото с камеры при выключенном свете Фото: предоставил Василий Дьяченко Поделиться Поделиться







На участке много наблюдателей. В первый день голосования работало четверо членов комиссии с правом совещательного голоса и еще пятеро от разных политических партий и кандидатов. За первый день голосования на участке случился только один инцидент: избиратель не донес свои бюллетени до стационарной урны и пристроил, где поближе.

«Он случайно опустил свои бюллетени в переносной ящик для голосования, — рассказывает председатель Евграфов. — Мы провели необходимую процедуру: при избирателе вскрыли переносной ящик, и избиратель самостоятельно переместил бюллетени в стационарный ящик».

«Случай был нестандартный, но комиссия качественно отработала», — поддерживает Дьяченко.

Еще одна спорная ситуация возникла перед самым началом голосования. ТИК выделил комиссии сейф, который и на сейф-то не был похож. Это был сохранившийся с прежних времен металлический ящик для надомного голосования. Прорезь для бюллетеней в нем заклеили скотчем и предложили УИКу использовать его, так сказать, вторично. Но в комиссии такой призыв к рациональному потреблению не оценили.



«ТИК обязан был оснастить нас запирающимся сейфом для хранения сейф-пакетов и вторым сейфом или металлическим ящиком для хранения списков избирателей, — говорит Евграфов. — Насчет хранения бюллетеней в сейфе мы вчера получили от наблюдателей жалобу и рассмотрели ее. В распоряжении ЦИК нет информации о том, что бюллетени должны храниться в сейфе, в документе говорится об охраняемом помещении. Но, чтобы исключить обстоятельства, компрометирующие избирательную комиссию, мы устранили эту ситуацию — нам привезли еще один дополнительный сейф, который запирается на ключ».



тот самый сейф Фото: предоставил Дмитрий Евграфов Поделиться Поделиться







Отдельная история — сейф-пакеты. На их счет Евграфов и Дьяченко солидарны: штука неудобная. Попробуй уложи бюллетени на ночь: делать это надо чуть ли не зажмурившись, чтобы ненароком не подсмотреть, где расставлены галочки, и не нарушить тем самым тайну волеизъявления граждан. И просто перевернуть урну в пакет не получится. «Может быть, сейф-пакеты и хорошая идея. Но, возможно, надо пересмотреть их объем, сделать побольше. И из такого материала, который, если надеваешь пакет на урну, не будет рваться», — говорит Евграфов.



Несмотря на все сложности, собеседники «Фонтанки» не считают трехдневное голосование карой небесной.

«Это нормальная идея, — говорит Дьяченко. — Да, нам приходится работать больше. Но вчера, например, у нас проголосовали 250 человек. Эти люди, может быть, уехали бы на все выходные на дачу и вообще не стали бы голосовать в единственный день в воскресенье».

«В первый день голосования было много людей, которые открепились на портале «Госуслуги», — отмечает Евграфов. — Но ощущения организованных колонн избирателей не было. Многим удобнее голосовать по месту работы — учителям, например».



Помимо УИК, у ее членов есть и своя работа. Василий Дьяченко — директор крупной IT-компании. Дмитрий Евграфов — руководитель административно-хозяйственной службы медицинской организации. За свою работу они, конечно, получат от государства зарплату, но ни один, ни второй не могут даже примерный порядок суммы назвать — это для них не главное. Василий вспоминает, что за неделю работы на голосовании по поправкам к Конституции на карточку «упало» около 15 тысяч рублей. «На основных работах мы, конечно, заработали бы больше», — говорит Дмитрий.

«Когда сборная России проигрывает, у меня не встает вопроса, болеть ли за нее в следующий раз, — объясняет свои мотивы Василий. — Я всю жизнь за нее болел. Так и здесь — если ты гражданин России, то должен участвовать в такой процедуре, как выборы. И от того, насколько честно они проходят, зависит будущее родины».

Так что УИК 1619 на этих выборах пока «пролетает» мимо новостей, в отличие от других участков на той же Петроградке. На вопрос, в чем секрет такой идиллии, председатель и ЧПРГ отвечают практически одинаково: командная работа и умение все спорные вопросы решать заранее и коллегиально. Опираясь при этом на действующее законодательство.

Тем временем с участка отправляется в путь урна для надомного голосования. «Согласно спискам, выездной комиссии предстоит обойти всего 10 человек, — говорит Дьяченко. — Оснований предполагать, что это число может неожиданно увеличиться, у нас нет».

Посмотреть трансляцию с камеры, которую Василий Дьяченко установил на участке 1619, любой желающий круглосуточно может в twitch.

«Мы почти ничего не знаем о 1619cam3, но мы уверены, что 1619cam3 — отличный человек», — сообщает сервис.

Напомним, в течение первого и второго дней голосования информация о нарушениях приходила с различных участков. Горизбирком, как правило, находил объяснение, лежащее вне сферы правонарушений, — заплутавшие курсанты, забывчивая комиссия и т. д. Днем 18 сентября ГИК заявил, что количество нарушений невелико, а сообщения в соцсетях зачастую являются фейком и преувеличением. О том, как голосование проходило накануне, читайте в материале «Фонтанки».



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

