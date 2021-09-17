Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Явка на избирательных участках Петербурга к 15:00 пятницы составила порядка 7%. Обновления цифр ждали на брифинге ГИК в 21:00, но не случилось. Тем не менее темпы приличные, и можно предположить, что многих привела к урнам именно служебная дисциплина: очень уж настойчиво работников госучреждений убеждали голосовать именно в первый день из трех отпущенных. Муниципальным служащим даже предлагали не приходить на работу на остаток дня, если они пойдут выражать гражданскую позицию. О том, как прошел первый день голосования, — в зарисовках репортеров и фотожурналистов «Фонтанки».



По данным ГИК, за депутатов в Госдуму к середине дня успели проголосовать 7,20% от числа избирателей (на пару процентных пунктов меньше, чем в среднем по стране); за депутатов ЗакС — 6,70%. Разброс, очевидно, объясняется тем, что открепившимся на «чужой» участок на руки выдают не 4 бюллетеня как всем (по два — на Закс и на ГД), а один — по партийному списку Госдумы.

Военные дисциплинированно пошли на участки с самого утра, как и военные курсанты (некоторые, по словам ГИК, массово заблудились). Очереди из явно коллег встречались и на вполне «гражданских» участках — вроде 2240 в Центральном районе. Место работы не называли, открепительные не прятали, взаимного знакомства не скрывали.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Похожие снимки присылали и в чатах наблюдателей — из Выборгского, Петроградского и других районов. О том, что пришли с утра по просьбе начальства, говорят герои видео с участка на Бутлерова, который оказался не готов в 8 утра удовлетворить их тягу к голосованию.



Читатель «Фонтанки»

Вопрос про единовременное голосование задали днем на пресс-конференции Горизбиркома. «Что касается прикрепления, это в основном военнослужащие, — заявили глава ГИК Наталья Чечина. — Это стационары, участки временного пребывания. Какого-то коллапса у нас нет, все ровно. Мы предупреждали и ТИК, и УИК: если приходят голосовать, допустим, военнослужащие, то они не должны стоять в очереди, а мы должны предоставить им возможность проголосовать вне очереди. Конечно, желательно, чтобы не строем шли. Очередей не должно быть, мы крайне не приветствуем».



Начальство же приветствует тех, кто идет строем. Сотрудники нескольких бюджетных и государственных учреждений Петербурга сообщили «Фонтанке», что 17 сентября их убеждали идти на выборы. Настоятельная просьба проголосовать прозвучала в одном из социальных учреждений, которое занимается поддержкой незащищенных групп в центре города. Там поручили работникам составить списки по сотрудникам и членам их семей, а также подопечным этого учреждения. В голосовом сообщении начальникам подразделений было поручено определить, кто будет голосовать в первой половине дня в пятницу. Всех — и работников, и получателей услуг в этом районе — просят прийти на участки 17 и 18 сентября, иначе воскресенье обещают сделать рабочим днём.

В одном из муниципалитетов Невского района «Фонтанке» сообщили сотрудники, что им пообещали выходной, если они проголосуют в пятницу. В «Мостотресте» для желающих выразить свою гражданскую позицию организуют развозку раньше окончания рабочего дня на несколько часов, проголосовавших попросили отчитаться руководству.



«Мы никого не заставляем, это их право. У нас есть внутренняя статистика, мы просто хотим понимать, как люди относятся к голосованию. Если они не проголосуют, то ничего страшного, никаких санкций не будет», — сообщил «Фонтанке» замдиректора «Мостотреcта» Никита Кулаков в ответ на просьбу прокомментировать документ, в котором глав структурных подразделений учреждения просят отчитываться о количестве проголосовавших каждые полтора часа. Кулаков заметил, что никаких списков, за кого именно голосовать сотрудникам не раздавали. Сотрудники организации, впрочем, предоставили список из рекомендуемых кандидатов. Почти все из них вполне очевидны для тех, кто следит за электоральным процессом — этих людей на протяжении всей избирательной кампании поддерживали районные чиновники. Но есть среди этих фамилий и исключения: например, в одном из районов попросили поддержать коммунистку, в двух других — самовыдвиженцев, еще в одном — кандидата от ЛДПР. Кроме того, в перечне есть представители «Новых людей». Впрочем, из этого совсем не следует, что голосующие последуют просьбам.



Помимо единства времени, часть руководства интересует и другое драматургическое правило — единство места. В городе, как обычно, сотни людей открепляются на определенный участок для голосования. В частности, такую просьбу, как утверждают «Наблюдатели Петербурга», получили сотрудники ГУП «Ритуальные услуги». Они должны будут проголосовать на избирательном участке недалеко от здания крематория. Директор учреждения Андрей Грачев, впрочем, сообщил «Фонтанке», что не давал таких указаний подчинённым. Ещё одну похожую аномалию обнаружили на Васильевском острове, где на участок прикрепились 350 полицейских. ГИК иронично прокомментировал, что пожаловавшемуся на это кандидату в ЗакС ничего не угрожает, так как правоохранители не смогут проголосовать за его конкурентов.

Всего, утверждает источник в избирательной комиссии, в центре прикрепилось для голосования более 7 тысяч человек к различным участкам. В предыдущие годы такое массовое желание избирателей сменить локацию для волеизъявления вызывало негодование Центральной избирательной комиссии. Из Петербурга в 2018 году открепилось множество избирателей, обычно не голосующих на выборах. Получилось, что в Северной столице явка оказалась высокой, а вот другим регионам статистику подпортили.



«Фонтанка» попросила чиновника, близкого к петербургской администрации и задействованного в организации выборов, объяснить, почему голосовать надо именно в первый день.

«Я, конечно, ничего не знаю, и это всё американские технологии, но если бы мне нужно было выдать определённый процент за кандидата А, то я бы сделал так: попросил людей прийти в первый день, — отвечал он. — Надо понимать, что, во-первых, это люди, которые, скорее всего, проголосуют как надо мне. Во-вторых, после первого дня голосования у меня будет понимание, сколько мне не хватает до нужного результата».

Наталья Чечина о календарном волеизъявлении бюджетников, по ее словам, не слышала, не поступало и обращений в Горизбирком. «Это хорошо образованные люди со своим мнением, — заявила она. — Даже слово «гнать» нашим избирателям не подходит. Голосование идет в течение трех дней, у всех есть возможность проголосовать... Когда сильно заставляют, уговаривают, просят идти голосовать — никто ведь не проверит в кабине, напротив какой фамилии избиратель поставит знак. Когда просят или заставляют, как вы говорите, это как раз работает в обратном направлении».



В течение дня член ГИК Юрий Кузьмин прокомментировал несколько сообщений о предполагаемых нарушениях на участках в Петербурге, «Фонтанка» рассказывала о них. В ряде случаев комиссия не увидела нарушений, другие охарактеризовала как недоразумение, по части — проводит проверку. Общественная палата РФ сообщила, что у нее нет данных о существенных нарушениях на выборах.



Как выглядел первый день выборов глазами корреспондентов «Фонтанки» — смотрите в фоторепортаже.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Владимир Молодоженя Фото: Алексей Абрамов Фото: Алексей Абрамов Поделиться Поделиться







Ксения Клочкова, Николай Кудин «Фонтанка.ру» Голосование продолжится 18 и 19 сентября. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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