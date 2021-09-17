Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В центре города царил спортивный дух: группы подтянутых молодых людей передвигались с участка на участок и где-то встречали сопротивление на своем пути к бюллетеню, а где-то нет. Предположение, что это спланированная акция с многократным голосованием (проще говоря — карусель), заставило Горизбирком выдвинуть версию о слабом уровне ориентирования в российских вооруженных силах: по данным ГИК, курсанты одного из училищ массово ошибаются с направлением и приходят не на тот участок и там их разворачивают. Правда, наблюдения «Фонтанки» показывают, что это происходит лишь при должной осмотрительности членов УИК и активности полиции.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий Поделиться Поделиться







Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Другие курсанты — из «Можайки» — подтягивались к участку № 1651 на ул. Красного Курсанта.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Еще один заведомо известный участок на Васильевском острове, к которому одновременно прикрепились 350 полицейских, встретил «Фонтанку» тишиной и покоем. Судя по всему, к дисциплинированному голосованию корреспондент не поспел — урны были основательно забиты еще утром. ГИК не видит аномалии в том, что 350 человек добровольно ограничили себя голосованием только по одному списку из 4 возможных — «дай им Бог здоровья».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Так же немноголюдно и в целом спокойно на «культурных» участках — в Академии танцев Бориса Эйфмана и в музыкальном училище на Воскова.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Однако самым музыкальным, пожалуй, стал другой участок — № 115 на Большом проспекте В. О. Там человек в костюме бюллетеня исполнял импровизационные частушки с настолько слабым текстом, что понять суть и мишень этого перформанса не представлялось возможным. Может быть, получится у полиции, которая увезла автора-исполнителя.



Алексей Абрамов

Никакого карнавала, впрочем, не было в школе № 181 в Центральном районе Петербурга — только знакомая правда избирательного процесса. Женщина пыталась пронести на участок сумку с сотней бюллетеней, сообщил член ТИК № 16 Владимир Молодоженя. Ее задержали. Пока версия ГИК не озвучена — нарушение это или провокация.



Владимир Молодоженя

Голосование будет проходить каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600-19-61;

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