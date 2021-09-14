Упавших деревьев в Петербурге уже явно не пять, а дорожных знаков намного больше. Очевидцы вносят в этот список и легковую машину.



На коротком отрезке от Дворцовой площади до дворов Капеллы корреспондент «Фонтанки» заметил три упавших знака, одну опрокинутую урну и один арт-объект, не выдержавший ветра даже под прикрытием стен.

