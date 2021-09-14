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Ветер разбушевался. Опрокинуты не только знаки, но и, по словам очевидцев, автомобиль

При сильном ветре на Софийской перевернулась «Лада»

В Петербурге повалено множество дорожных знаков, светофоры, урны и даже арт-объект.

Упавших деревьев в Петербурге уже явно не пять, а дорожных знаков намного больше. Очевидцы вносят в этот список и легковую машину.

На коротком отрезке от Дворцовой площади до дворов Капеллы корреспондент «Фонтанки» заметил три упавших знака, одну опрокинутую урну и один арт-объект, не выдержавший ветра даже под прикрытием стен.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
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Как минимум три светофора утратили вертикаль: на перекрёстке Маршала Жукова и Маршала Казакова, около Исаакиевского собора и на Ленинском проспекте, 104, где опора легла аккуратно на «зебру», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На углу улиц Бухарестской и Олеко Дундича из земли вырвало столб с табличкой автобусной остановки, делится читатель «Фонтанки» Михаил. На Кубинской улице, 54, к машине прислонился обломок дерева, пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: Читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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В этот список может попасть и дорожная авария. На Софийской улице в направлении Петербурга опрокинулась «Лада». В «ДТП и ЧП» пишут, что машину якобы снесло ветром.

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«Мы по встречке в этот момент ехали, когда она перевернулась. Такое чувство, будто реально ветром сдуло», — рассказывает Юлия. «Там парень молодой уверенно ехал, и закинуло», — подтверждает Алексей.

Непогода пришла в Петербург в понедельник, 13 сентября. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, деревья падали на машины. К утру 14 сентября стало известно ещё о нескольких подобных случаях. В городе закрыли сады и скверы. По данным комитета по благоустройству, к 9 утра в дежурную службу поступили сообщения о пяти деревьях, поваленных ветром на проезжую часть.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

houspi
Интересно, фотокор фонтанки упавшие урны фотографирует и поднимает, или только фотографирует?
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