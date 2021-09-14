В Петербурге насчитали уже пять поваленных ураганным ветром деревьев. Но их точно будет больше

Как уточнили в комблаге, деревья, в частности, рухнули на набережной реки Фонтанки, д. 1 , Приморском шоссе, д. 47 , Краснопутиловской улице, д. 71 , улице Бабушкина, д. 47, и в Виленском переулке на пересечении с Парадной улицей.



При этом уже сейчас понятно, что поваленных деревьев будет больше. Комитет по благоустройству продолжает собирать данные о ветровале. Информация будет обновляться.



Напомним, что непогода пришла в Петербург накануне. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, традиционно деревья падали на машины. К утру 14 сентября стало известно ещё о нескольких подобных случаях. ГУ МЧС предупреждало, что во вторник в Петербурге ветер усилится. Комитет по благоустройству закрыл сады и скверы.

