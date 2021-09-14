FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В Петербурге насчитали уже пять поваленных ураганным ветром деревьев. Но их точно будет больше

Штормовой ветер повалил пять деревьев в Петербурге

По оперативным данным комитета по благоустройству Петербурга, к 9 утра вторника, 14 сентября, в дежурную службу поступили сообщения о пяти деревьях, поваленных ветром на проезжую часть. В настоящее время дорожные службы и садово-парковые предприятия подключены к работе по расчистке улиц от упавших стволов.

Как уточнили в комблаге, деревья, в частности, рухнули на набережной реки Фонтанки, д. 1, Приморском шоссе, д. 47, Краснопутиловской улице, д. 71, улице Бабушкина, д. 47, и в Виленском переулке на пересечении с Парадной улицей.

При этом уже сейчас понятно, что поваленных деревьев будет больше. Комитет по благоустройству продолжает собирать данные о ветровале. Информация будет обновляться.

Напомним, что непогода пришла в Петербург накануне. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, традиционно деревья падали на машины. К утру 14 сентября стало известно ещё о нескольких подобных случаях. ГУ МЧС предупреждало, что во вторник в Петербурге ветер усилится. Комитет по благоустройству закрыл сады и скверы.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

DrDick
На Народной улице, между домами 12 и 14 в 8 утра сломало дерево. Падая, оно сломало соседнее дерево. Итого сразу два дерева.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний