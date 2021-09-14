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В Петербурге задувает. Ветер роняет знаки, деревья, ограждения и вырывает оконные рамы

В Петербурге на машины упали дерево и стекло

В Петербурге сильный ветер дует 14 сентября с самого утра. Очевидцы уже сообщают о повреждениях.

На Петергофском шоссе, в доме 3, корпус 5, около Дудергофского канала, около 6:35 выпало окно из лоджии и упало на автомобили, сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» хороши видны повреждения: у одной машины разбито стекло, у другой сломано зеркало, у третьей, похоже, царапины и вмятины.

Mazda CX-7 приняла на себя берёзу на улице Шелгунова. Также разбито заднее стекло, рассказывают в «ДТП и ЧП».

На Северном проспекте у дома 16, корпус 2, рябину вырвало с корнем, к счастью, дерево никого и ничего не повредило, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

На улице Бабушкина по всей дороге раскидало временные знаки и ограждения.

Непогода пришла в Петербург вчера. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, деревья падали на машины. ГУ МЧС предупреждало, что во вторник в Петербурге ветер усилится. Комитет по благоустройству закрыл сады и скверы.

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