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Теперь уже точно осень. Посмотрите, как Петербург промок до нитки

Дороги Петербурга пока не отреагировали на ливень пробками

Многие петербуржцы не были готовы к ливню 13 сентября. Спасались под пакетами, натягивали на головы куртки, а кто-то решил промокнуть до нитки.

Фотокорреспондент «Фонтанки» отважился запечатлеть стихию для тех, кто в это время прятался под крышей.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Днём местами может быть снижена видимость. «Лахта Центр» утопает в облаках.

Кадр из видео на канале «Лахта Центр / Lakhta Center (online)» в YouTube
Кадр из видео на канале «Лахта Центр / Lakhta Center (online)» в YouTube
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«Яндекс.Погода» всё ещё демонстрирует мощную тучу над городом. В центре дождь небольшой.

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С утра синоптики предупреждали, что днём в Петербурге может выпасть 18,87% месячной нормы осадков. ГУ МЧС по Ленобласти выпустило штормовое предупреждение. Садово-парковые хозяйства и дорожники перешли в режим повышенной готовности. И уже есть первые серьёзные последствия: подтопило Московский вокзал, работа станции метро «Площадь Восстания» ограничена.

Аномальных пробок пока нет. Загруженность дорог на какое-то время выросла до 5 баллов, что на 1 выше обычного, но после 13 часов опустилась до нормальной «четвёрки».

Завтра улучшений ждать не стоит: синоптики обещают усиление ветра.

Кадр из видео на канале «Лахта Центр / Lakhta Center (online)» в YouTube
Кадр из видео на канале «Лахта Центр / Lakhta Center (online)» в YouTube

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