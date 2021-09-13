Фотокорреспондент «Фонтанки» отважился запечатлеть стихию для тех, кто в это время прятался под крышей.
Днём местами может быть снижена видимость. «Лахта Центр» утопает в облаках.
«Яндекс.Погода» всё ещё демонстрирует мощную тучу над городом. В центре дождь небольшой.
С утра синоптики предупреждали, что днём в Петербурге может выпасть 18,87% месячной нормы осадков. ГУ МЧС по Ленобласти выпустило штормовое предупреждение. Садово-парковые хозяйства и дорожники перешли в режим повышенной готовности. И уже есть первые серьёзные последствия: подтопило Московский вокзал, работа станции метро «Площадь Восстания» ограничена.
Аномальных пробок пока нет. Загруженность дорог на какое-то время выросла до 5 баллов, что на 1 выше обычного, но после 13 часов опустилась до нормальной «четвёрки».
Завтра улучшений ждать не стоит: синоптики обещают усиление ветра.