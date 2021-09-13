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Одним днём не обойдётся. Петербург заливает, а МЧС предупреждает, что во вторник погода ухудшится

В Петербурге 14 сентября ожидается сильный ветер

В понедельник после полудня город накрыл ливень, дворники у машин не справляются с потоками воды.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 14 сентября, в городе ожидается северо-западный, западный ветер местами до 20 м/с.

Погода испортилась около полудня 13 сентября: задул ветер, начался сильный дождь. Вот как он выглядит на Пулковских высотах. «Прячьтесь», — советуют в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На карте «Яндекса» видно, что город накрыла мощная туча.

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ГУ МЧС по Ленобласти с утра предупредило о ливнях и грозах, городские дорожники и сотрудники садово-паркового хозяйства перешли в режим готовности. Вместе с осадками в город придёт сильное похолодание.

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Комментарии (3)

Cashmare
началось периодическое подтапливание
266075730
ого, дождь в Петербурге, да ещё и осенью, кто бы мог подумать
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