ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 14 сентября, в городе ожидается северо-западный, западный ветер местами до 20 м/с.
Погода испортилась около полудня 13 сентября: задул ветер, начался сильный дождь. Вот как он выглядит на Пулковских высотах. «Прячьтесь», — советуют в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На карте «Яндекса» видно, что город накрыла мощная туча.
ГУ МЧС по Ленобласти с утра предупредило о ливнях и грозах, городские дорожники и сотрудники садово-паркового хозяйства перешли в режим готовности. Вместе с осадками в город придёт сильное похолодание.