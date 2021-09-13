ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 14 сентября, в городе ожидается северо-западный, западный ветер местами до 20 м/с.

Погода испортилась около полудня 13 сентября: задул ветер, начался сильный дождь. Вот как он выглядит на Пулковских высотах. «Прячьтесь», — советуют в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».