Ссылаясь на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», спасатели предупреждают, что 13 сентября в регионе начиная с 9–12 часов местами ожидаются грозы, ливни, а начиная с 14–17 часов — усиление северо-западного и западного ветра до 15–20 м/с.
Погоду в Петербурге и области портит циклон с центром над Карелией, который немецкие метеорологи назвали «Кийан», и связанный с ним холодный атмосферный фронт, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7–12 мм осадков при месячной норме в 69 мм», — предсказывает Леус.
По прогнозу «Яндекса», напомним, сегодня в Петербурге вероятно выпадение 18,87% месячной нормы осадков. К концу дня в городе заметно похолодает.