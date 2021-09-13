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В холоде виноват «Кийан». На Ленобласть идут ливни и грозы

ГУ МЧС по Ленобласти предупреждает об усилении ветра и грозах

Штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС по Ленинградской области.

Ссылаясь на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», спасатели предупреждают, что 13 сентября в регионе начиная с 9–12 часов местами ожидаются грозы, ливни, а начиная с 14–17 часов — усиление северо-западного и западного ветра до 15–20 м/с.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Погоду в Петербурге и области портит циклон с центром над Карелией, который немецкие метеорологи назвали «Кийан», и связанный с ним холодный атмосферный фронт, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7–12 мм осадков при месячной норме в 69 мм», — предсказывает Леус.

Скриншот с yandex.ru/pogoda
Скриншот с yandex.ru/pogoda
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По прогнозу «Яндекса», напомним, сегодня в Петербурге вероятно выпадение 18,87% месячной нормы осадков. К концу дня в городе заметно похолодает.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с yandex.ru/pogoda
Скриншот с yandex.ru/pogoda

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Комментарии (2)

кdивое_зеdкало
….дожили, иностранные метеоролагенты уже вмешиваются в нашу погоду!
f0ntan
На фото в желтых капюшонах это что - группа Gregorian с концертом на берегах Невы?
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