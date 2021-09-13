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Безумный «Кийан» огрел припаркованный автомобиль деревом в Пушкине

Ветер крепчает в Петербурге во второй половине дня 13 сентября. Первую жертву непогоды нашли в Пушкинском районе Петербурга.

Её фотографию публикует паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как уточняют очевидцы, не повезло автомобилю, припаркованному на Московской улице в Пушкине: на него со стороны посвящённого евреям памятника «Формула скорби» рухнуло дерево.

«Судя по сколу на стволе, долго угрожало падением и внезапно упало», — иронично подмечают в комментариях.


Упавший ствол перекрыл Московскую улицу, движение ограничено в обе стороны.

Погоду в Петербурге в понедельник портит немецкий циклон «Кийан». Город вымок до нитки, вода затекла на Московский вокзал так, что пришлось закрывать вестибюль. С утра синоптики предупреждали, что днём может выпасть 18,87 % месячной нормы осадков. В ожидании штормового ветра комитет по благоустройству закрыл сады и скверы.

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Комментарии (1)

Nautis
Событие эпическое! Как там Шмуля (директрисса 606 школы), на неё не попало?)
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