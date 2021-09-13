Её фотографию публикует паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как уточняют очевидцы, не повезло автомобилю, припаркованному на Московской улице в Пушкине: на него со стороны посвящённого евреям памятника «Формула скорби» рухнуло дерево.
«Судя по сколу на стволе, долго угрожало падением и внезапно упало», — иронично подмечают в комментариях.
Упавший ствол перекрыл Московскую улицу, движение ограничено в обе стороны.
Погоду в Петербурге в понедельник портит немецкий циклон «Кийан». Город вымок до нитки, вода затекла на Московский вокзал так, что пришлось закрывать вестибюль. С утра синоптики предупреждали, что днём может выпасть