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Сады и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды

Петербургские сады, парки и скверы из-за непогоды закрыли для посещения

В Петербурге с 14:00 закрыли для посещения городские сады, парки и скверы. Ранее синоптики предупредили, что во второй половине дня в понедельник, 13 сентября, погода в городе значительно ухудшится: одновременно с проливным дождём ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, посетители временно не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

Ранее «Фонтанка» писала, что в связи с поступившим прогнозом о штормовом ветре дорожные и садово-парковые предприятия были переведены в режим повышенной готовности.

При этом в МЧС предупредили, что сильный ветер в Петербурге ожидается и во вторник, 14 сентября.

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