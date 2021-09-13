Сады и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, посетители временно не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.



Ранее «Фонтанка» писала, что в связи с поступившим прогнозом о штормовом ветре дорожные и садово-парковые предприятия были переведены в режим повышенной готовности.



При этом в МЧС предупредили, что сильный ветер в Петербурге ожидается и во вторник, 14 сентября.

