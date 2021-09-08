Согревались как могли. В Петербурге резко выросли продажи обогревателей, тепловентиляторов и даже ковров с подогревом

В «Максидоме» в прошлые выходные (пятница-воскресенье) среднее количество проданных в день конвекторов (электрических обогревателей. — Прим. ред.) было в 1,5 раза больше, чем в с понедельника по четверг, и почти на 70% больше, чем в последние выходные августа, рассказали в компании. В категории тепловентиляторов рост еще более заметен. С 3 по 5 сентября в среднем в день продавалось почти в три раза больше штук, чем в будни (с 30 августа по 2 сентября), и в 1,5 раза больше, чем в предыдущий уик-энд (27–29 августа).



На первой неделе сентября в «М.Видео» и «Эльдорадо» в Петербурге спрос на обогревательные приборы увеличился более чем вдвое относительно того же периода прошлого года, рассказали в пресс-службе ретейлеров.



В Wildberries количество заказов обогревателей за первую неделю сентября выросло в Петербурге в четыре раза по сравнению с прошлым годом, когда начало осени выдалось более теплым. Наибольшим спросом пользуются конвекторы (+435% рост числа заказов в штуках год к году), тепловентиляторы (+345%), радиаторы (+367%) и даже ковры с подогревом (+167% год к году).



Продажи обогревателей и тепловентиляторов в Ozon в Петербурге и Ленобласти по сравнению с последней неделей августа выросли в 1,5 раза. По сравнению с прошлым годом — в 8 раз. Это связано не только с ранними холодами, но и расширением ассортимента климатической техники, пояснили в компании. «Самыми популярными сейчас являются обогреватели с кварцевым песком, конвекционные обогреватели и классические масляные радиаторы. Также пользуются популярностью инфракрасные обогреватели и вентиляторы, однако последние выбирают меньше из-за повышенного потребления электроэнергии», — рассказали в пресс-службе.



Несмотря на то, что спрос вырос в разы, дефицита пока не наблюдается, отмечают ретейлеры. Скачок продаж носит сезонный характер, поэтому производители и продавцы заранее подготовились. Подумать о запасах заставил и ажиотажный спрос на вентиляторы этим летом.



Температура воздуха в Петербурге в минувшие выходные опускалась до 4–6 градусов, а днём она составляла 10–12 градусов, но с начала этой недели погода начала возвращаться к норме. Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что тепло в дома петербуржцев дадут в середине сентября. В прошлом году периодическое протапливание в Петербурге стартовало 17 сентября, а полноценное отопление дали 15 октября.

