Во-первых, не должно быть дождя. А во-вторых, на следующей неделе начнёт теплеть.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха сегодня ночью опускалась до 4–6 градусов, днём она составит 10–12.



«Яндекс» предсказывает всего плюс 10 и рекорд — «самое холодное 5 сентября за 40 лет». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день облачно с прояснениями, от 8 до 18 градусов в течение суток. Самое холодное 5 сентября выдалось в 1961 году, когда днём было всего плюс 1, а самое тёплое — в 1968 году, с 28-градусной жарой.

