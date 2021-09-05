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В Петербурге по-прежнему рекордно холодно, но с понедельника обещают новую жизнь

Антициклон избавил Петербург от дождей, и похолодание заканчивается

В Северной столице температура воздуха по-прежнему на несколько градусов ниже нормы, и сегодняшний день может стать самым холодным 5 сентября за 40 лет. Но есть две хорошие новости.

Во-первых, не должно быть дождя. А во-вторых, на следующей неделе начнёт теплеть.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха сегодня ночью опускалась до 4–6 градусов, днём она составит 10–12.

«Яндекс» предсказывает всего плюс 10 и рекорд — «самое холодное 5 сентября за 40 лет». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день облачно с прояснениями, от 8 до 18 градусов в течение суток. Самое холодное 5 сентября выдалось в 1961 году, когда днём было всего плюс 1, а самое тёплое — в 1968 году, с 28-градусной жарой.

Самый оптимистичный прогноз у ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса: 11–13 в городе и 9–14 в области. По его словам, похолодание подошло к концу. «Сегодня, 5 сентября, Северная столица будет ощущать влияние восточной периферии антициклона. Его усилиями при переменной облачности существенных осадков не ожидается, но по-прежнему ветрено и холодно», — поясняет Леус. Атмосферное давление будет расти и достигнет 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник и вторник температура будет набирать по одному-два градуса, при этом возможны кратковременные дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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