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Осень пришла в норму. В Петербурге теплеет

Плюс 14–16 градусов ожидается в Петербурге, возможен короткий дождь

Температура в Северной столице вошла в рамки нормы. Воздух прогревается, и завтра будет без малого 20 градусов. Зато сегодня больше солнца. Может понадобиться зонтик, но ненадолго.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября в Петербурге будет облачно с прояснениями, днём местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 8–10 градусов, днем поднимется до 14–16. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Это вполне типичная погода для 7 сентября. Согласно истории наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 19 градусов в течение суток. Самое холодное 7 сентября выдалось в 1961 году, когда днём было минус 1, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».

В следующие два дня станет ещё теплее, 16–18 градусов. Однако завтра ожидается пасмурная и дождливая погода.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

lamer
Вместо бабалета придет бабазима. Будет вам катаклизьма.
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