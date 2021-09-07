Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября в Петербурге будет облачно с прояснениями, днём местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 8–10 градусов, днем поднимется до 14–16. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Это вполне типичная погода для 7 сентября. Согласно истории наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 19 градусов в течение суток. Самое холодное 7 сентября выдалось в 1961 году, когда днём было минус 1, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».

