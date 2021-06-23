Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Вентиляторы покупатели ценят за относительно небольшую цену, мобильность и удобство использования. Другая «охлаждающая» техника тоже пользуется популярностью, но кондиционеры, например, не вариант для обычного городского жителя. Они сильно дороже, чтобы их установить, нужно проводить целую спецоперацию, а чтобы повесить сплит-систему на фасад, понадобятся еще и согласования с контролирующими органами. Несмотря на то, что полки магазинов понемногу пустеют, торговые сети сохраняют спокойствие — дефицита не будет, вентиляторов предостаточно.



О своей охоте за вентиляторами петербуржцы рассказали в соцсетях. Одни увидели в магазинах пустые полки и сразу забили тревогу, хотя урвать свой кусочек прохлады им все-таки удалось, другие застали битву за последний экземпляр. Третьи отчаялись — в продаже остались только дорогие вентиляторы, по цене кондиционеров. Подходящий можно заказать, но доставка составит 3 — 4 дня. А промедление, зная особенности петербургского климата, может стать роковым.

вам стоит знать, что вчера в Петербурге в dns закончились напольные вентиляторы и за последние люди подрались — шувалова (@shuvvalovaa) June 21, 2021

Некоторые читатели «Фонтанки», заглянув по пути домой в два магазина бытовой техники, оказались перед не совсем бюджетным выбором — взять увлажнитель воздуха или дорогой вентилятор со встроенным увлажнителем. Обычных дешевых вентиляторов на прилавках действительно не оказалось.

В попытках купить вентилятор на севере Петербурга другая читательница «Фонтанки» в понедельник, 21 июня, обошла несколько крупных гипермаркетов и торговых центров. В ТРК «Атмосфера» продавец из DNS сказал ей, что на выходных «выгребли все». Не осталось ничего, даже отдаленно напоминающего вентилятор, — расхватали даже малюток, которые подключаются к компьютеру через usb-порт. «Ближайший привоз — 24 июня», — сказал продавец. В «Леруа» на Парашютной вентиляторы тоже кончились и тоже еще на выходных. В ближайшей «Ленте» — та же картина. Консультанты рассказали, что в воскресенье люди «просто набежали» и все спрашивали именно вентиляторы. Завалялся один-единственный вентилятор — напольное сенсорное чудо техники за 3 200 рублей. При том, что в среднем такой аппарат стоит тысячу-полторы.



«Только я поставила его на пол, потому что дорого, как подбежал парень с вопросом, есть ли вентиляторы. Я молча отдала ему эту коробку. Но, увидев цену, он тоже опустил ее на пол. К коробке тут же подбежал человек, который наблюдал за нами, с криком: «Я заберу!» И действительно забрал», — рассказала «Фонтанке» читательница. Добыть вожделенный прибор удалось только после звонка в один из магазинов-складов. Единственный напольный вентилятор за 1 399 рублей нашелся на проспекте Просвещения — за ним пришлось ехать немедленно.

«Фонтанка» решила понаблюдать, как вентиляторы исчезают из наличия в одной из торговых сетей. Если утром 21 июня соотношение магазинов, где была нужная модель и где не было, составляло примерно 50/50, к вечеру стало сложнее — достаточно вентиляторов осталось только в отдаленных гипермаркетах в разных концах города. Спрос на охлаждающие приборы в торговых сетях и маркет-плейсах выросли в разы.

«В «Ленте» спрос на вентиляторы в выходные и первый день этой недели в Москве и Санкт-Петербурге вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в три раза — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. При этом год назад температура уверенно поднималась выше +20, а то и +25 градусов. В группе «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают, что продажи климатической техники за последнюю неделю выросли в штуках почти в два раза. В денежном выражении большая их доля пришлась на сплит-системы. В группе компаний отмечают, что россияне в целом стали больше тратить денег на технику для создания комфорта в доме.



Как сообщили в Ozon, в июне в Петербурге спрос на вентиляторы вырос относительно мая в 2,8 раза, на кондиционеры и сплит-системы — в 3,5 раза, на мобильные кондиционеры — почти в 4 раза. Из-за аномальной жары с 19 по 21 июня в Петербурге штучные продажи вентиляторов почти утроились неделя к неделе. Кроме того, горожане активно запасаются другими охлаждающими устройствами. Продажи сумок-холодильников в июне выросли в 2,3 раза, вееров — на 75%, а льдогенераторов — на 41%.

«В среднем в июне петербуржцы тратят на климатическую технику для дома чуть больше 2 000 рублей, что на 13% ниже, чем в прошлом году. Это обусловлено выбором клиентов в пользу мобильных и портативных устройств», — отмечают в пресс-службе Ozon.

На Wildberries с 15 по 21 июня продажи кондиционеров в штуках в Петербурге выросли почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом, в 3,5 раза вырос спрос на автомобильные холодильники. Также в пресс-службе маркет-плейса отмечают рост продаж ведерок и форм для льда — в 2,5 и 2 раза, соответственно. На 72% выросли продажи панам и на 31% — различных шляп для защиты от солнца.



В прошедшие выходные (с пятницы по воскресенье) количество проданных в «Максидоме» кондиционеров и напольных вентиляторов выросло в 10 и 11 раз соответственно по сравнению с предыдущими выходными, а настольных вентиляторов петербуржцы купили почти в 5 раз больше.

«Покупатели скупают вентиляторы и мобильные кондиционеры, как только их выставляют на полки, — как «горячие пирожки» разлетаются даже модели из высокой ценовой категории. При этом причин говорить о дефиците товаров у поставщиков не приходится. На данный момент поставки проходят по запланированному графику в рабочем режиме», — заверила «Фонтанку» совладелица «Максидом» Мария Евневич.



На российском рынке продаются преимущественно импортные вентиляторы. За первые четыре месяца 2021 года количество бытовых вентиляторов (напольных, настенных, потолочных и настольных), ввезенных в Россию, по сравнению с прошлым годом выросло на 75%. Возможно, сказался провал прошлого года из-за китайских локдаунов или поставщики сделали запасы. В общей сложности российская таможня насчитала в декларациях импортеров 3,48 миллиона таких устройств на общую сумму 30,3 млн долларов. Средняя стоимость вентилятора выросла за год на 28%, до 8,7 доллара за штуку. Основная доля импорта и в штуках и в деньгах — 75% — приходится на Китай. На втором месте Украина.



«Фонтанка.ру»

