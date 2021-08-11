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Фармбаза Петербурга начала реализовывать «Спутник Лайт» на коммерческой основе

Центральная фармацевтическая база Петербурга начинает реализацию на коммерческой основе вакцины «Спутник лайт» для вакцинации иностранных граждан. Для них подготовлено 41 400 комплектов доз, сообщили в Смольном.

Как говорится в релизе пресс-службы администрации от 11 августа, в город поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в количестве 26 500 доз производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и компании «Р-Фарм».

«Продолжаем наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Открываем новые пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. Несколько дней работы такого пункта в центре «Галерея» показали, что подобный формат очень востребован», — прокомментировал поставку губернатор Александр Беглов.

Как писала «Фонтанка», вакцинация иностранцев в Петербурге начнется 12 августа. О расценках и допущенных до прививок категориях граждан читайте здесь.

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