Фармбаза Петербурга начала реализовывать «Спутник Лайт» на коммерческой основе

Как говорится в релизе пресс-службы администрации от 11 августа, в город поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в количестве 26 500 доз производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и компании «Р-Фарм».



«Продолжаем наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Открываем новые пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. Несколько дней работы такого пункта в центре «Галерея» показали, что подобный формат очень востребован», — прокомментировал поставку губернатор Александр Беглов.

