Земельные участки под строительство жилья в Петербурге подорожали с начала 2020 года минимум на 25% из-за дефицита

Земельные участки в Петербурге и пригородах с начала 2020 года подорожали минимум на 25–30%, а самые востребованные и ликвидные лоты выросли в цене в разы. Эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) связывают это с ограниченным предложением на рынке, откуда в первую очередь вымывается земля с полной градостроительной подготовкой. Конкуренция застройщиков за привлекательные участки и привела к их дефициту. Кроме того, заметно выросли перепродажи уже готовых к старту проектов.

— Если рассмотреть лоты на рынке без учета конкретных параметров сделок, то в среднем в популярных пригородных локациях стоимость земли в последующей стоимости «квадрата» жилья в течение нескольких лет до 2020 года составляла 7–9 тыс. руб., а теперь уже 10–13 тыс., — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В спальных районах она выросла с 10–20 до 20–25 тыс. рублей, в статусных локациях — с 25–35 до 30–40 тыс., а в центре города увеличилась с 35–55 до 40–65 тыс. руб. и более. В среднем по всем типам лотов, без учета особенностей земельных участков, цена выросла до 31 тыс. рублей за кв. м улучшений, хотя ранее много лет варьировалась в диапазоне 20–25 тысяч.



В итоге, как пояснила эксперт, из-за дефицита привлекательных пятен в первом полугодии 2021 года число сделок по участкам с исходно-разрешительной документацией снизилось до 10% с 30–40% в более ранние периоды.



За полгода объем реализации земельных участков в городе и пригородах составил около 200 га, на которых можно возвести 2,2 млн кв. м жилой недвижимости. Это лишь 20% от объема прошлого года, когда было совершено сразу несколько масштабных покупок — совокупно более тысячи га.

