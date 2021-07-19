Смольный рассмотрел нарушения при проведении субботника на «Дудергофских высотах»

Как говорится в официальном ответе управления на запрос Сергея Дядичкина, который выступает от имени организации «Чистые реки России», часть его доводов нашла подтверждение. В частности — «незаконное использование 16.05.2021 особо охраняемой природной территории «Дудергофские высоты» для проведения массового мероприятия» и «неудовлетворительное состояние большей части маломерного вспомогательного флота Санкт-Петербургского многопрофильного природоохранного государственного унитарного предприятия «Экострой». Ведомство предложило провести должностные проверки в отношении сотрудников комитета по природопользованию и Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Кроме того, контрольное управление напоминает, что 2 июля от должности был освобожден председатель комитета Денис Беляев.

В середине мая экологические активисты пожаловались в администрацию президента на проведение субботника в парке «Дудергофские высоты», находящемся в ведении Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга: перед этим сотрудники завода «Электромашина» анонсировали посадку деревьев, однако жители обнаружили шатры и танцы. Проверку провела районная прокуратура, которая выявила нарушения и внесла представление в адрес главы дирекции.



Контрольно-счетная палата также нашла ряд нарушений в работе комитета и ГУП «Экострой» в течение последних лет, однако в итоговом отчете устояли далеко не все обнаруженные факты. Комитет отчитался о принятых дисциплинарных мерах. В начале июля председатель комитета Денис Беляев покинул должность, сославшись на семейные обстоятельства, и перешел на работу в администрацию Адмиралтейского района, где он займется ЖКХ.

