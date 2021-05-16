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Мангалы, машины и шатры. Так в Петербурге выглядит «экологическая инициатива» на территории памятника природы

Петербуржцев возмутил корпоратив на территории памятника природы «Дудергофские высоты»

Сотрудники завода «Электромашина» 16 мая на территории памятника природы «Дудергофские высоты» в Петербурге проводят экологическую акцию и сажают деревья. Польза мероприятия вызвала большие вопросы у местных жителей, в том числе к тем, кто такое согласовал.

Фотографии волонтерской деятельности сотрудников предприятия опубликованы в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село». Судя по фото, на территории памятника регионального значения проходит не что иное, как корпоратив. На поляне стоят шатры и скамейки, виден дымок от костров, прямо на газоне припаркованы машины.

«Дудергофские высоты» находятся в ведении Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Петербурга и имеют статус памятника природы. Законом там запрещается «всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы». Например, нельзя ездить и парковаться, разбивать туристические стоянки и лагеря. Всего на территории Петербурга 15 ООПТ.

Производственное объединение «Электромашина» на своей странице в Instagram анонсировало посадку деревьев на Дудергофских высотах. Накануне сотрудники сажали елочки вблизи деревни Кастино Гатчинского района. Судя по описанию, акция называется «6000 деревьев и кустарников». 16 мая экологической деятельностью планировалось заниматься на Ореховой горе, в самом сердце памятника природы.

Если верить информации от неравнодушных жителей Красного Села, то в качестве организатора именно волонтерской акции по посадке деревьев выступила сама дирекция. «Организатор убеждал полицию в том, что мероприятие устроила компания «Производственное объединение Электромашина» для детей! Мол, пока взрослые сажают деревья, дети развлекаются на мероприятии. Вдуматься только... Человек, который призван категорично пресекать подобные шабаши на ООПТ — оправдывает свои действия тем, что приучает детей к нарушению правил посещения памятника природы!» — недоумевают петербуржцы.

Дирекция ООПТ входит в структуру комитета по природопользованию. Как чиновники рассказали «Фонтанке», комитет начал проверку. «Лица, виновные в нарушении режима особой охраны, установленного на заповедной территории, будут привлечены к ответственности», — пообещали в Смольном.

Представители предприятия на момент публикации не отреагировали на запрос.

Без учета того, что мероприятие в таком формате не может проходить на особо охраняемой природной территории, с 26 апреля и до середины июля в городе действует противопожарный режим. Запрет касается всего, из-за чего может загореться заказник или памятник природы, в том числе мангалов. Находиться на территории городских лесов запрещено вовсе. Правда, «Дудергофские высоты» официально лесом не являются.

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Комментарии (13)

265959490
Фонтанка не должна транслировать лож.
И поклев.
265959490
Фонтанка. Как не стыдно. Тут все полуправда. Высадили более 400 деревьев. Сосен. Да кормили гречей. И поили чаем. С военной кухни . Да за детьми следили аниматоры. Но найдите другой способ покормить людей. И занять детей.
Boris_93*1
Понаедут всякие :) , не дадут спокойно на горе из источника воды набрать , там и так очень слабый напор - ждать долго
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