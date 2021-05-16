Фотографии волонтерской деятельности сотрудников предприятия опубликованы в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село». Судя по фото, на территории памятника регионального значения проходит не что иное, как корпоратив. На поляне стоят шатры и скамейки, виден дымок от костров, прямо на газоне припаркованы машины.

«Дудергофские высоты» находятся в ведении Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Петербурга и имеют статус памятника природы. Законом там запрещается «всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы». Например, нельзя ездить и парковаться, разбивать туристические стоянки и лагеря. Всего на территории Петербурга 15 ООПТ.

Производственное объединение «Электромашина» на своей странице в Instagram анонсировало посадку деревьев на Дудергофских высотах. Накануне сотрудники сажали елочки вблизи деревни Кастино Гатчинского района. Судя по описанию, акция называется «6000 деревьев и кустарников». 16 мая экологической деятельностью планировалось заниматься на Ореховой горе, в самом сердце памятника природы.

Если верить информации от неравнодушных жителей Красного Села, то в качестве организатора именно волонтерской акции по посадке деревьев выступила сама дирекция. «Организатор убеждал полицию в том, что мероприятие устроила компания «Производственное объединение Электромашина» для детей! Мол, пока взрослые сажают деревья, дети развлекаются на мероприятии. Вдуматься только... Человек, который призван категорично пресекать подобные шабаши на ООПТ — оправдывает свои действия тем, что приучает детей к нарушению правил посещения памятника природы!» — недоумевают петербуржцы.



Дирекция ООПТ входит в структуру комитета по природопользованию. Как чиновники рассказали «Фонтанке», комитет начал проверку. «Лица, виновные в нарушении режима особой охраны, установленного на заповедной территории, будут привлечены к ответственности», — пообещали в Смольном.

