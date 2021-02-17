«Золотые» иномарки и безнадежные контракты. Контролеры исследовали донную жизнь природного комитета Смольного

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Проверка Контрольно-счетной палаты началась в августе — «Фонтанка» писала, что незадолго до этого в ГСУ ушли результаты другой, потенциально более резонансной проверки со стороны экономической полиции. Исследовали 2018, 2019 и половину 2020 года. Акт подписали 30 декабря, теперь КСП обобщает все, что в прямом смысле накопала, с учетом комментариев и возражений комитета. «Фонтанка» решила посмотреть на черновик.

Чтобы был понятен масштаб: в 2018-м комитету из бюджета утвердили 1,6 млрд, в 2019 году — 2,1 млрд, в 2020-м — 1,5 млрд (за первое полугодие работы были исполнены на 490 млн, или на 31,9%). Деньги сравнительно небольшие — комтранс тратит раз в 30 больше, и даже администрация губернатора нашла, как освоить в 2020 году 3,7 млрд. Тем интереснее посмотреть, как этот ограниченный ресурс распределяют те, кто в нем заинтересован.

Условно говоря, выводы КСП можно разделить на две части — субсидии и контракты. В первой изучается, насколько эффективно комитет и подведомственные ему предприятия тратили деньги, во второй — насколько обоснованно просили денег. Контракты У Контрольно-счетной палаты хватает вопросов не только к отдельным контрактам, но и к процедуре. Комитет при розыгрыше подрядов решил включить в конкурсную документацию избыточное, по мнению проверяющих, требование — квалификация участника, и отказался от аукциона. Этой бронёй от всех посторонних закрыли 18 закупок на 1,2 млрд рублей за три года, речь — об очистке водоемов от донных отложений. 16 выиграл «Экострой», 2 — «Ленводхоз». Собственно, только они и могли похвастаться «наибольшей суммарной стоимостью заключенных и исполненных контрактов» за предыдущие годы. Сейчас даже эта вариативность исключена: с учетом того, что в последние два года в водоемах плещется только «Экострой» и его субподрядчики, в новых конкурсах ему предстоит бороться с самим собой.

Это, прямо скажем, не исключительная история: в городе полно отраслей, номинально рыночных, но по факту заведомо распределенных между государственными предприятиями — как, например, содержание дорог. Вопрос в эффективности. В рассматриваемый период у «Экостроя» не было на балансе нужной техники, так что он просто привлекал субподрядчиков, которые, по крайней мере по документам, брали на себя от 73% до 94% всех работ: «Ленгидротех», «Реликт», «МапроСтройМонтаж», «Комплексные строительные решения». И все равно редкий контракт долетал до исполнения: с «Экостроем» за 2,5 года расторгались 13 раз, с «Ленводхозом» — 2 раза; напомним, это те подрядчики, которые прошли сито жесткого отбора по «квалификации». Больше всего КСП интересуют именно контракты на дноочистные работы. Это действительно самая заметная со стороны часть работы комитета и его подведов — все видели земснаряды и шаланды в реках, а некоторые видели даже на дне. Но это и наиболее труднопроверяемая в части результатов история — попробуй там под водой оцени, сколько грунта подняли. Проблемы были на Муринском ручье, на Славянке все ушло в уголовную плоскость, на Смоленке пахнет тем же, Глухарка заведомо была не выполнима в подписанные сроки и тоже приплыла к расторжению.

В те два с половиной года, которые изучала КСП, исполнялись 36 контрактов, во многих «Экострой» не только был исполнителем, но также выступал проектировщиком, а также выполнял авторский и технический надзор. Это к слову о проверке. «В отсутствие контроля со стороны независимой сторонней организации имеются риски завышения данных об объемах донных отложений, подлежащих извлечению, риски завышения сметной стоимости», — намекает КСП. От теории к практике. По данным палаты, сметы действительно были завышены за 2 года всего на 18 млн рублей по 20 контрактам — из-за повышающих коэффициентов, которые использовал комитет при расчете цены, а также из-за того, что в контракт включали работы на прибрежной территории. И примерно на такую же сумму комитет принял необоснованно дорогие работы. Все, что достают из-под воды, надо куда-то увезти и сложить, это отдельная статья расходов и отдельный предмет интереса КСП. В локальных сметах ориентировались на тариф ЗАО «Промотходы», который принимал кубометр донных отложений на полигоне «Северная Самарка» примерно за 400 рублей. Между тем в самих контрактах с «Промотходами» указано другое — 70–80 рублей при простом приеме грунта, порядка 100 рублей — при утилизации. Четырехкратная разница возвращает к тезису о «возможном» завышении сметной стоимости: КСП проверила наугад 6 контрактов и считает, что 11 миллионов в них бесследно смешались с этим самым грунтом. В одно и то же время «Экострой» размещал грунты по 90 рублей за куб в рамках одного контракта и за 400 с лишним рублей — в рамках другого. Ну и более понятное — когда на полигон каким-то образом сгружали больше, чем по документам доставали из воды: в частности, при очистке Кронверкского канала в транспортных накладных указали, что на полигоны отправили 25 тысяч кубов, тогда как актами и картограммой подтверждается лишь 16 тысяч с небольшим.

Субсидии В данном изложении субсидии — это то, что подведы комитета получают на свою обыденную деятельность, — от ухода за плотинами до покупки бензина. Основные чудеса контролеры находят опять же в ГУП «Экострой». Предприятие получает субсидии на содержание противоаварийной спецтехники — кроме судов; в 2018 году «Экострою» таким образом перечислили 36 млн рублей, в 2019-м — 47 млн. В мае 2019 года предприятие представило свой расчет: на эксплуатацию каждого из 2 автомобилей Volkswagen Crafter требуется по 13,8 млн рублей, на Chevrolet Niva — 8,6 млн, на бортовой фургон с краном-манипулятором — 33 тысячи. В декабре «Экострой» повысил ставки: на ГАЗ-A22R32 ему понадобилось еще 11,2 млн рублей, на кран — 4,1 млн. То есть под 50 млн субсидий 2019 года ушли на содержание и эксплуатацию 5 машин, удивляется КСП. Пытаясь как-то уложить в голове эти цифры, контролеры напоминают: другой ГУП — «Пиларн», который занимается ликвидацией нефтяных разливов, на такие же цели получил втрое больше — 149 млн, но у него это на 7 автомобилей, 20 судов, кран-манипулятор, 12 прицепов, вакуумную автоцистерну и многое другое. Да и вообще как-то получилось, что при официальной цене нового Crafter от 2,5 до 4 млн рублей только на его содержание направили 13,8 млн, а одну Niva так вообще обхаживали по цене 8 новых. КСП прикидывает, во сколько бы обошлась аренда машины с экипажем на 8 часов в день, и выясняет, что в 1,6 млн за год. Сам комитет ссылался на формулу определения стоимости, которая содержится в методических указаниях от 1999 года, но КСП утверждает, что данный документ на тот период уже не действовал.

В «Пиларне», кстати, тоже случается странное: субсидия выделялась на содержание специализированной техники, вроде нефтемусоросборщиков, которые на самом деле были сняты с учета в регистре и не могли использоваться по закону. Контролеры залезли также в путевые листы и нашли понятное каждому: «Фольксваген-Транспортер» в марте 2019 года при возвращении в гараж на спидометре показал 110 тысяч километров, а принимал его водитель в тот же день с пробегом на 10 тысяч км меньше. При всем уважении к ГУП «Пиларн», на балансе у которого числится машина, в городе пока еще не так часто разливается нефть, чтобы в погоне за ней наматывать по четверти экватора планеты за рабочий день. Из главы в главу кочует одно и то же — необоснованное расходование субсидий на содержание администрации или на накладные расходы — причем это почерк всех подведов комитета, которые угодили под проверку. Да и сам расчет субсидий у контролеров вызывает вопросы: например, «Экострой», помимо прочего, занимается содержанием гидротехнических сооружений. Паспорт ГТС имелся лишь на одно из них, пишут проверяющие, а на полсотни — не имелось, но не в том главная боль КСП. Дело в том, что, запрашивая десятки миллионов на эти цели, предприятие не давало раскладку — сколько и на что. Просто поделило — столько-то на весь водоподводящий комплекс фонтанов Петергофа, в котором 24 объекта, столько-то — на все остальное. Речь идет о 60–70 млн в год.

140-страничный акт наполнен деталями вроде не должным образом оформленной документации, но здесь величину ущерба можно считать лишь предположительно. «Фонтанка» спросила у комитета, готов ли он комментировать выводы КСП. «Итогового отчета по проверке в комитете на сегодняшний день нет, — ответили в пресс-службе. — Комитет предоставляет в Контрольно-счетную палату необходимые документы и дает пояснения по предмету проверки». Напомним, в середине 2019 года комитет по природопользованию покинул председатель Игорь Григорьев. На смену ему пришел Денис Беляев. Парадоксальным образом при обоих был повторен эпизод с затоплением флота, который не успели угнать на станцию «Экостроя» на зимовку. В 2021 году на Екатерингофку в связи с этим зачастили прокуратура и ФСБ, тогда как полицию больше интересует очистка Смоленки, откуда, собственно, спешно гнали шаланды. С уходом из Смольного вице-губернатора Владимира Кириллова комитет временно поменял куратора, его перепоручили Николаю Бондаренко. По данным «Фонтанки», в новой конструкции предполагается закрепить его на «энергетического» вице-губернатора Сергея Дрегваля. Николай Кудин, «Фонтанка.ру»