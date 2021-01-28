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Прокуратура привыкает к Екатерингофке. Очередной «утопленник» «Экостроя» дал сигнал новой проверке

В связи с частичным затоплением судна в Петербурге по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводится проверка. Речь идет о накренившемся накануне земснаряде «Экостроя».

Как сообщает 28 января Северо-Западная транспортная прокуратура, ведомство проверяет исполнение законодательства при зимнем отстое судов, которые эксплуатирует СПб ГУП «Экострой», в акватории реки Екатерингофки.

«По предварительным данным, в акватории реки Екатерингофка напротив дома 4 по ул. Гапсальской в Санкт-Петербурге произошло частичное затопление плавсредства ЗМ-4, — говорится в релизе. — В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего».

О том, что земснаряд накренился и набрал воды, «Фонтанка» рассказывала накануне. Это продолжение зимних приключений флота «Экостроя», которые в целом повторяют канву двухлетней давности. «Подвед» комитета по природопользованию, «Экострой» не отогнал дноочистной флот из Смоленки и Карповки на базу до ледостава. В итоге шаланды и более сложная техника обрели пристанище в Екатерингофке. Одна шаланда затонула, а точнее — легла на дно в мелкой реке. Проверку по данному факту начали прокуратура и полиция, а на прошлой неделе выемкой документов в «Экострое» занималась ФСБ.

© Фонтанка.Ру

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