Очевидцы прислали «Фонтанке» снимки спасательных работ в Екатерингофке, где пытаются не дать уйти под воду земснаряду для дноочистных работ. Это уже не первый «утопленник».
Судя по фото, накренился и собрался к Нептуну ЗМ-4, один из двух многочерпаковых земснарядов, которые работали в Смоленке и Карповке. Он считается самым производительным на балансе «Экостроя». Угол крена можно оценить по изображению бабочки на фото, башня с ней должна находиться в вертикальном положении.
«Выясняются причины, повлекшие крен плавсредства, — прокомментировали ситуацию в комитете по природопользованию. — Принимаются меры по устранению крена».
«Фонтанка» рассказывала о том, как «подвед» комитета по природопользованию «Экострой» не отогнал дноочистной флот из Смоленки и Карповки на базу до ледостава. В итоге шаланды и более сложная техника обрели пристанище в Екатерингофке. Как и два года назад, это привело к тому, что одна шаланда затонула, а точнее — легла на дно в мелкой реке. Проверку по данному факту начали прокуратура и полиция, а на прошлой неделе выемкой документов в «Экострое» занималась ФСБ.