Очевидцы прислали «Фонтанке» снимки спасательных работ в Екатерингофке, где пытаются не дать уйти под воду земснаряду для дноочистных работ. Это уже не первый «утопленник».



Судя по фото, накренился и собрался к Нептуну ЗМ-4, один из двух многочерпаковых земснарядов, которые работали в Смоленке и Карповке. Он считается самым производительным на балансе «Экостроя». Угол крена можно оценить по изображению бабочки на фото, башня с ней должна находиться в вертикальном положении.