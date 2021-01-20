День сурка «Экостроя». Утонувшая во льдах шаланда снова привела к предприятию прокуроров

Как сообщает прокуратура 20 января, проверку она проводит совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. «Специалистами Санкт-Петербургского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» проведены отборы проб, — уточняется в сообщении. — Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий».

О том, что как минимум одна шаланда в Екатерингофке легла на дно, «Фонтанка» рассказала 11 января. Напомним, именно туда увели дноочистной флот «Экостроя», который работал на Смоленке. Позже туда же перевели технику, которая выполняла контракты в Карповке. Обе части флота не успели перегнать на базы «Экостроя» в Охте или у Горской. В последние дни буксиры предприятия ломали лед на пути от Екатерингофки в Охту.

В сюжете с шаландой обращает на себя внимание повторяющийся сценарий. В конце 2018 года шаланды «Экостроя», которые чистили ковш Смоленки, оставили прямо там, во льду. Эксперты предупреждали, чем это чревато, и в итоге несколько шаланд действительно к весне утонули. Проверку по этому факту проводила природоохранная прокуратура. Через несколько месяцев от должности был освобожден Игорь Григорьев, глава комитета по природопользованию, который курирует работу «Экостроя».