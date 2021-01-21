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ФСБ наведалась в «Экострой» по душу утонувшей шаланды. Изымают документы по Смоленке и Карповке

Сотрудники ФСБ 21 января проводят выемку документов в офисе ГУП «Экострой», подведомственного комитету по природопользованию. Накануне проверку начала прокуратура, которую заинтересовала судьба утонувшей во льдах Екатерингофки шаланды.

О мероприятиях, которые Федеральная служба безопасности проводит в «Экострое», «Фонтанке» 21 января рассказали собеседники, близкие к комитету. По их информации, оперативников интересуют должностные инструкции, а также документы, относящиеся к контрактам на дноочистку за 2020 год. Напомним, ранее проверку по контракту на очистку Смоленки 2019 года проводила экономическая полиция, которая недосчиталась нескольких миллионов рублей. Материалы переданы в ГСУ, о драматическим и комическом в этом деле «Фонтанка» уже рассказывала.

Поводом для визита ФСБ стал эпизод с утонувшей шаландой. Как и 2 года назад, «Экострой» не отогнал очистной флот на базу до ледостава. Как и 2 года назад, в результате как минимум одна шаланда утонула. Накануне стало известно, что проверку по данному факту проводят природоохранная прокуратура и полиция.

Добавим, прямо в разгар этой истории у комитета сменился куратор. Сюжет с очисткой Смоленки и «ледовым походом» «Экостроя» разворачивался при вице-губернаторе Владимире Кириллове, однако он на прошлой неделе оставил должность. После этого комитет «переписали» на вице-губернатора Николая Бондаренко, которому теперь предстоит разбираться в ситуации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
шаланды Кириллова//
Петр Петров
Проверка документации приведет с Смольный!! на этом все
RemyMartin
Когда уже ФСБ начнёт патрулировать улицы?
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