О Трафальгаре, который разыгрался на этой неделе в Василеостровском районе, «Фонтанке» рассказали свидетели. По их словам, одинокий надувной эсминец принял безнадежный бой против эскадры. Сражались не за морские базы, а за истину по поводу контракта на дноочистку реки. Тяжелая броня в виде письма из Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу отчаянному одиночке не помогла. Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, драма разыгралась в середине недели. По словам свидетелей, резиновую лодку с человеком на борту к берегу «попросили» катера «Экостроя» — генподрядчика по очистке Смоленки и по совместительству «подведа» комитета по природопользованию. Уже у набережной провели опрос (для допроса не хватает погон): кто таков и чем здесь занимается? Лодочник показывал документы с полицейской печатью и увещевал: «Они же все равно промерят, на фиг вы это делаете?»

Экономическая полиция еще весной заподозрила, что при исполнении контрактов на дноочистные работы по Смоленке часть денег утекла в неизвестном направлении. Провела промеры, собрала свидетельства, предположительно установила это самое направление — и передала материалы в ГСУ ГУ МВД. Сравнительно небольшая сумма ущерба — 7,4 млн рублей — компенсируется статусом этих денег: миллионы выделяли по федеральному нацпроекту «Экология», который утверждал президиум Совета при президенте. Начальник следствия Евгений Негрозов направил письмо в Смольный, где просил дать оценку названным фактам и выделить уполномоченного человека в качестве представителя потерпевшего. Отдельно оговаривал — не из числа сотрудников комитета. Письмо это заблудилось в губернаторском и вице-губернаторских кабинетах, а комитет увидел происки бывших сотрудников, чьи коммерческие интересы после смены руководства «серьёзно пострадали».





Пауза затянулась, а за это время вызрела (по словам источников «Фонтанки» в прокуратуре) идея продублировать контрольные промеры частных экспертов с помощью госучреждения. ГСУ обратилось в Политехнический университет, так как там «имеется высшая школа гидротехнического и энергетического строительства». Попросили выделить людей для проведения комплексной гидротехнической судебной экспертизы.



Привлеченный специалист вышел в бурные, как выяснилось, воды Смоленки 2 декабря. По словам свидетелей, которые было подумали, что ловят финского шпиона, сначала к лодке подошел один катер «Экостроя». Начались перезвоны всех со всеми, достучались до комитета и, показалось, все уладили. Однако после этого промеры продолжались не дольше 20 минут, появилось еще одно судно. Никакого вещественного заступничества со стороны полиции гидрограф не получил. Да ее и не было на Смоленке: эксперта, работавшего по просьбе ГСУ, а не по коммерческому контракту, предоставили самому себе. Так что шансов на свободное плавание не осталось.



Разговор с «Экостроем» на берегу не задался. У человека в лодке спрашивали, на каких основаниях он здесь работает; тот ссылался на МВД и показывал документ. По данным «Фонтанки», это письмо от следственного управления на имя главы комитета по природопользованию Дениса Беляева «об оказании содействия»: ГСУ сообщает об экспертизе, назначенной на 2 декабря, и просит исключить заход дноуглубительного флота «Экостроя» на участок между Наличным и 3-м и 4-м Смоленскими мостами. «Они же все равно промерят, на фиг вы это делаете?» — удивлялся гидрограф. В ответ слышал, что «Экострой» не против истины, но тоже удивляется — инициативе частных лиц без достаточных полномочий. В итоге специалист просто собрал оборудование, лодку и освободил от своего присутствия пейзаж после битвы.



В самом комитете батальный жанр решительно не принимают. «Сотрудники «Экостроя» действительно заметили человека на лодке, который находился в зоне производства работ во время закрытия навигации для маломерных судов, — сообщили там. — В связи с этим сотрудники «Экостроя» обеспокоились за безопасность гражданина. Они поинтересовались, кто он и что делает. Человек представился частным лицом, этот факт подтверждается видеофиксацией».

