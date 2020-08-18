В Смоленке ищут с эхолотом миллионы. Экономическую полицию заставляют нырять за федеральными деньгами

река Смоленка



автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Контрольно-счетная палата Петербурга 18 августа начала проверку комитета по природопользованию и шести подведомственных ему организаций, закончить обещают к декабрю. Это плановая проверка, «нестрашная» — в отличие от той, которую, по данным «Фонтанки», провела экономическая полиция и материалы которой переданы в ГСУ в конце июля. Круг интересов УЭБ оказался гораздо уже: их интересовал конкретный «подвед» — «Экострой» и конкретный объект — река Смоленка. Если верить материалам проверки, с масляными пятнами и донным мусором воды реки унесли еще и миллионы рублей.



Ни ответственный аудитор КСП Юрий Шутов, ни оперативники УЭБ общаться с корреспондентом напрямую не захотели. Тем не менее «Фонтанка» знает, что полиция проверяла проведение работ в рамках двух контрактов 2019 года: речь идет о дноочистных работах на 3-м участке Смоленки от так называемого ковша до Наличного моста.

«Фонтанка» много писала о том, как менялся рынок — если это можно так назвать — дноочистных работ в Петербурге. Сначала долго и мучительно умирал многолетний профильный подрядчик Смольного «Ленводхоз», причем именно работы на Смоленке стали для него своеобразной лебединой песней. Предприятие последовательно отодвигали от уборки наплавного мусора, а затем — от дноочистки, сейчас оно отвечает лишь за безопасность гидротехнических сооружений. На рубеже 2018 и 2019 годов основным контрагентом комитета стал другой его «подвед» — ГУП «Экострой»; неразбериха со сменой подрядчиков вылилась в итоге в красноречивую картинку затопленных шаланд в ковше Смоленки.



Это наследие предыдущего руководства комитета, а летом 2019 года на должность председателя заступил Денис Беляев, были заключены два новых контракта на дноочистку Смоленки. Разделили участок пополам, стоимость первого контракта составила 36 млн рублей, второго 37 млн. Оба забрал «Экострой», управиться должен был до конца года. Согласно информации на портале госзакупок, первый контракт значится расторгнутым по соглашению сторон уже в январе 2020 года, оплачен почти полностью — на 32 млн. Второй исполнен и закрыт актами целиком.



Именно по местам боевой славы подрядчика весной 2020 года прошлись сотрудники УЭБ и экспертная организация с эхолотом, чтобы проверить объем выполненных работ. Выводы необходимо было делать по полученным картограммам и контрольным схемам рельефа.



Ход мысли следующий: если контролеры находят перекоп — ну что ж, это ошибка подрядчика, ему никто лишнюю работу не оплатит; если же река оказывается мельче, чем искомые 2,75 м (или 1 метр прямо у стенки набережной), — значит, работы не выполнены.

По первому этапу у полиции следующая картина: из порядка 8,5 тысячи договорных кубометров актами закрыто 8,2 тысячи вынутых кубометров; промеры же показывают меньше 6 тысяч. Если говорить не о вынутом грунте, а о размытом (из-за того, что в охранных зонах нельзя особенно махать ковшом), то его насчитали порядка 2 тысяч кубов, хотя оплачивали 8 тысяч. Приписанными посчитали 15 млн рублей. По целиком исполненному второму этапу вопросы возникли примерно к 4 тысячам кубов, соответственно и переплата составляет около 7,5 млн.

По информации «Фонтанки», комитет отреагировал на полицейскую проверку по материалу КУСП от середины мая. Уже в июне за подписью Дениса Беляева в ГУ МВД ушло письмо; в нем председатель сообщал, что инициировал повторные контрольные промеры и по результатам не обнаружено каких-либо фактов, которые позволяли бы предположить приемку невыполненных работ. Однако какие-то факты, видимо, все же имеются, так как Беляев отдельно пишет о том, что слабое течение обусловливает проблему заносимости и обмеления. При этом чиновник ссылается на исследование 2007 года, которое по заказу комитета выполнял Российский государственный гидрометеорологический университет. Согласно ему, среднее изменение мощности донных отложений на конкретном участке Смоленки составляет 40 см в год.



Замдиректора «Экостроя» Николай Тихомиров также сообщил «Фонтанке», что отклонения от проектных отметок незначительны. «Это обусловлено как естественным наносом реки, та и поступлением грунта в реку через ливневку, — говорит он. — Я не видел промеров, которые делали правоохранительные органы, но обращал и их внимание тоже на то, что у нас не вся Смоленка и сдалась. У нас не выполнен Наличный мост и небольшой участок перед ним, и в актах у нас он не оплачен».



Оперативники еще на стадии проверки оценили теорию о том, что за пару месяцев с окончания работ дно опять замыло грунтом до прежнего состояния: по данным «Фонтанки», опрошенный эксперт заявил, что в устье Смоленки откладывается лишь пара сантиметров грунта ежегодно.



Денис Беляев в письме уточняет, что к повторным промерам не допускали тех, кто участвовал в приемке работ в 2019 году. С тех пор в «Экострое» действительно утекло много кадров, в том числе — управленческих. Осенью плохо ушел гендиректор Валерий Дунисов: в комитете тогда избрали нестандартную для смольнинского официоза формулировку и заявили, что Дунисов «не справился». Сейчас предприятие возглавляет Александр Полевский. Еще более характерным штрихом стал уход заместителя директора Сергея Петрова. Прямо перед этим для многих (но, надо думать, не для всех) откровением стало, что он является учредителем компании «Афос Логистик», а компания эта спокойно сдавала в аренду технику тому же «Экострою».



Возможно, УЭБ не стал бы так подробно заниматься расчисткой Смоленки, если бы часть её не относилась к федеральному нацпроекту «Экология» с федеральными же деньгами. Лежат они, разумеется, в том контракте, который по документам закрыт целиком. На это обращают внимание и авторы письма, которое, по данным «Фонтанки» ушло по нескольким адресам, подписанное общественной организацией «Чистые реки России». По вертикали власти взбирались снизу вверх — начали с курирующего вице-губернатора Владимира Кириллова, закончили администрацией президента. Денису Беляеву и «Экострою» припомнили не только Смоленку и «Афос Логистик», но и сорванный контракт на очистку Глухарки, а также заваленный грунтом Юнтоловский заказник во время очистки Буферного нижнего пруда. Сам Беляев «Фонтанке» сообщил, что о такой организации слышит впервые и что таких объемов дноочистки, как сейчас, комитет не выполнял никогда.



Глухарка, кстати, упоминается и в материалах проверки УЭБ. Дело не в том, что контракт изначально заключался на заведомо невыполнимые сроки и в результате из 261 млн к моменту расторжения закрыто лишь 101 млн. Просто лишние деньги, потраченные на Смоленке, УЭБ предлагает поискать как раз в районе будущего экопарка. Конкретнее — на счетах ООО «Рабочие машины», которое работает на Глухарке как субподрядчик, осваивающий основной объем средств.



Можно вспомнить, что по аналогичному во многом сюжету уголовное дело было возбуждено и дошло до суда. Речь об очистке Славянки, которой занимался тогда еще «Ленводхоз», там также фигурировала изменчивость донных отложений. По Смоленке пока никакого дела нет, есть только результаты проверки; однако в пользу следствия может сыграть резонанс вокруг нового этапа очистки реки. На этот раз дело не в утонувших деньгах, а в масляных пятнах и мусоре, который теперь постоянно сплавляется в сторону залива. Читатели и корреспонденты «Фонтанки» неоднократно писали об этом, но в комитете по природопользованию неизменно отвечают, что это вторичное загрязнение, вызванное поднятыми со дна массами.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»