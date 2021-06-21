15 человек на сундук КСП. Комитет по природопользованию отчитался об увольнениях из-за найденных нарушений

Как сообщила КСП 21 июня, судя по документу, уволены 9 должностных лиц комитета, а также 2 руководителя и 4 работника подведомственных организаций. По ряду нарушений организованы служебные проверки. Судя по всему, комитетские увольнения — это действительно прямая реакция на проверку либо уход сотрудников уже пенсионного возраста; высшее руководство комитета в этот список не входит. Два начальника «подведов» — это бывшие руководители «Экостроя» и «Минерала» , которые оставили свои должности задолго до того, как КСП начала мероприятия.

Как сообщает КСП 21 июня, по итогам проверки выявлено 502 нарушения на общую сумму 53 миллиона 312 тысяч рублей. В частности, комитет в 2018–2019 годах заключил 12 контрактов по завышенной стоимости на очистку водных объектов от донных отложений, сумма излишних расходов составила 2 миллиона 59 тысяч рублей. В 2018 году оплатил три контракта на вывоз и утилизацию грунта, сумма завышения — 2,3 миллиона рублей. Выявлены расходы в сумме 48,4 миллиона рублей на оплату избыточных площадей для размещения сотрудников комитета на ул. Чайковского.



Кроме того, палата говорит о завышении субсидий, нарушениях бухгалтерского учета и оформления. «В 2018–2020 годах при проведении 48 закупок на общую сумму 1 миллиард 955 миллионов рублей комитет включал в конкурсную документацию избыточные требования к квалификации участников закупки, — сообщает КСП. — В конечном итоге это исключило победу других организаций, помимо ГУП «Экострой», являющегося основным исполнителем подобных контрактов за период 2013–2018 годов. Отметим, что ГУП «Экострой» не имел специализированную технику для выполнения работ по закупке и привлекал подрядчиков практически на весь объем работ для исполнения контрактов. Позже практически половина всех заключенных контрактов была расторгнута комитетом с выставлением штрафных санкций».

