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Бывший глава комитета по природопользованию займётся ЖКХ в Адмиралтейском районе Петербурга

Бывший глава комитета по природопользованию Денис Беляев перешёл на работу в администрацию Адмиралтейского района. Об этом он сообщил «Фонтанке» 8 июля.

По словам Беляева, он будет отвечать за работу жилищно-коммунального сектора. Почему именно этот блок работы достался под его ответственность, он не смог объяснить: «Распоряжения начальства не обсуждаю».

Отметим, что в начале июля «Фонтанка» рассказала о том, что глава комитета по природопользованию написал заявление об уходе по собственному желанию, он объяснял свой уход «семейными обстоятельствами». Временно его обязанности со 2 июля исполняет зампредседателя Александр Кучаев.

Месяцем ранее экологические активисты пожаловались в администрацию президента на проведение субботника в парке «Дудергофские высоты», находящемся в ведении учреждения комитета по природопользованию Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга: сотрудники завода «Электромашина» в ходе экологической акции разбили шатры и жарили шашлыки, хотя делать этого в охраняемом парке нельзя.

© Фонтанка.Ру

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