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Глава комитета по природопользованию Петербурга покидает должность

Председатель петербургского комитета по природопользованию Денис Беляев написал заявление об уходе. Должность покидает по собственному желанию.

Информацию об уходе Беляев подтвердил «Фонтанке» 2 июля. Причина, по его словам, — семейные обстоятельства.

Напомним, Беляев занял кресло председателя в середине 2019 года, сменив Игоря Григорьева. С момента его прихода в городе был завершен долгий процесс передачи федеральному центру главной экологической проблемы города — полигона «Красный Бор». В то же время «Фонтанка» много писала об интересе правоохранителей к дноочистным работам в Смоленке, а также к тому, что флот оттуда не перегнали на ремонтные базы ГУП «Экострой», после чего одна из шаланд и земснаряд набрали воды в Екатерингофке.

Кроме того, ряд нарушений в работе комитета под руководством как Григорьева, так и Беляева нашла контрольно-счетная палата, однако в итоговом отчете устояли далеко не все обнаруженные факты. Комитет отчитался о принятых дисциплинарных мерах.

При этом, по данным комитета, в 2021 году в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и мусора и кошению водной растительности включено рекордное число объектов — 334, а общий объем извлеченных донных отложений в 2020 году почти в 3,5 раза превысил аналогичный показатель 2018 года.

Руководство в комитете меняется на фоне масштабного расширения его полномочий. Весной было решено, что ход так называемой мусорной реформы в Петербурге с запуском единого регионального оператора по обращению с отходами со стороны Смольного будет курировать именно комитет по природопользованию, а не энергетический блок, как предполагалось ранее.

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Комментарии (17)

Денис Юсупов
Комитет по природопользованию, который почти полгода в упор "не замечал" складирования строительного мусора в районе реки Красненькая.
264534071
Не понимаю, почему так все переживают? Это же его личное решение
266131725
На мой взгляд убирают грамотных руководителей. Очень жаль, Денис Сергеевич! Мы с Вами!
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