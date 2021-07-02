Глава комитета по природопользованию Петербурга покидает должность

Напомним, Беляев занял кресло председателя в середине 2019 года, сменив Игоря Григорьева. С момента его прихода в городе был завершен долгий процесс передачи федеральному центру главной экологической проблемы города — полигона «Красный Бор» . В то же время «Фонтанка» много писала об интересе правоохранителей к дноочистным работам в Смоленке , а также к тому, что флот оттуда не перегнали на ремонтные базы ГУП «Экострой», после чего одна из шаланд и земснаряд набрали воды в Екатерингофке .

Кроме того, ряд нарушений в работе комитета под руководством как Григорьева, так и Беляева нашла контрольно-счетная палата, однако в итоговом отчете устояли далеко не все обнаруженные факты. Комитет отчитался о принятых дисциплинарных мерах.



При этом, по данным комитета, в 2021 году в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и мусора и кошению водной растительности включено рекордное число объектов — 334, а общий объем извлеченных донных отложений в 2020 году почти в 3,5 раза превысил аналогичный показатель 2018 года.



Руководство в комитете меняется на фоне масштабного расширения его полномочий. Весной было решено, что ход так называемой мусорной реформы в Петербурге с запуском единого регионального оператора по обращению с отходами со стороны Смольного будет курировать именно комитет по природопользованию, а не энергетический блок, как предполагалось ранее.

