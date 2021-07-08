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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

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Как вводить коронавирусные ограничения, чтобы никому не испортить жизнь

Власти Петербурга отвергли московский сценарий и ввели запреты, которые не запрещают почти ничего.

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8 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121 коронавирусного постановления. Не то чтобы это стало сюрпризом. Новые ограничения после завершения чемпионата Европы по футболу воспринимались как неизбежное. А бизнес почти как о свершившемся факте говорил о введении QR-кодов для посещения ресторанов и мероприятий. Добавила уверенности и вице-премьер Татьяна Голикова, которая связала рост заболеваемости в Петербурге с проведением футбольных соревнований и призвала регионы вводить новые меры.

На первый взгляд, в свежем постановлении налицо исполнение воли федерального центра — под запретом мероприятия свыше 75 человек, запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, урезана вместимость кинозалов и теплоходов, курсирующих по рекам и каналам.

Пользователи соцсетей поспешили обвинить губернатора в непоследовательности — мол, целый месяц проводить футбольные матчи было можно, а с понедельника, когда на мероприятие приходит 76-й человек, вирус мгновенно активизируется и становится особенно опасным.

Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что глобально ограничения правила мало что меняют в жизни Северной столицы.

Например, в пункте по мероприятиям предусмотрены обширные исключения. То есть собираться больше 75 все-таки можно, если речь о театральных спектаклях, цирковых представлениях, кинопоказах, а также концертах и спортивных соревнованиях, согласованных со Смольным. Да, вместимость кинотеатров и цирков урезана до 50%. Но кинопрокат сейчас не может похвастаться хитами, и зрители редко забивают залы под завязку.

Максимальное число зрителей культурных и зрелищных мероприятий в театрах, цирках и концертных залах может составить не более 1500 человек. Но и это ограничение почти никого не затронет. Мариинский театр (вместимость новой сцены 2000 мест, основной — 1625) закрывает сезон 18 июля. Александринский театр и Филармония уже ушли на каникулы. Крупных концертов в городе почти не намечалось. VK-fest перенесен на 28–29 августа, что пока находится за горизонтом действующих ограничений. Не повезло разве что балету «Тодес» и Александру Розенбауму, которые выступают в июле в БКЗ, но и у них есть шанс получить согласование от Роспотребнадзора.

Крупных спортивных событий в городе тоже не намечается. Ближайший домашний матч «Зенита» пройдет 7 августа. Но за месяц эпидемиологическая ситуация может улучшиться. Вот городские соревнования по шашкам и пляжному футболу, да, пройдут без зрителей. Но и так там вряд ли были бы толпы фанатов. Календарь «Экспофорума» на июль–начало августа тоже пуст.

Остаются речные кораблики. По этому бизнесу сокращение вместимости в два раза ударит довольно сильно. Особенно пострадают скоростные перевозки. Но условие 50% заполняемости уже было введено в конце июня регламентом комитета по транспорту, новое постановление только добавит ему легитимности. Перевозчики уже начали поднимать цены. К примеру, «Нева Тревел» с 1 июля увеличила стоимость билетов на 10–15%, чтобы компенсировать потери. Требование по нахождению пассажиров на местах и запрет на развлекательные мероприятия тоже уже действовали. Но лучше работать так, чем стоять как в прошлом году, признают судовладельцы.

Таким образом, властям Петербурга удалось буквально по завету президента пройти между Сциллой и Харибдой и показать федеральному центру, что ситуация под контролем, и не навлечь гнев бизнеса и горожан.

Вероятно, проявлять либерализм позволяет осознание, что фактически пик третьей волны пройден. Судя по статистике оперштаба, количество заболевших продолжает расти, но выздоровление идет куда более быстрыми темпами. Так, на 8 июня в Северной столице осталось всего 2735 активных больных. Правда, остается открытым вопрос, кто же тогда лежит в больницах. По данным комитета по здравоохранению, сейчас в Петербурге развернуто 11 500 коронавирусных коек, 10% свободны. То есть лечатся в стационарах более 10 тысяч пациентов. Так что к этой статистике большие вопросы, но госпитализация то точно уже упала до 800 человек в день, тогда как 10 дней назад показатель превышал 1000. О снижении заболеваемости можно также судить и по уменьшению запросов про потерю обоняния в «Яндексе».

Таким образом, можно предположить, что Петербург проходил пик пандемии, отмечая «Алые Паруса» и болея за команды на матчах Евро-2020. То есть в рамках города был поставлен масштабный эксперимент: что будет, если ничего не запрещать.

Судя по заявлению главы комздрава Дмитрия Лисовца в эфире «Эха Москвы», тезис подтвердился. «Разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Естественно, в первую волну мы применяли ограничительные мероприятия. Практически вводили локдаун на территории всей страны. Но все-таки пиковые значения достигали схожих величин с той волной, которую мы наблюдаем сейчас», — сказал он.

Выходит, можно не закрывать бизнес — вирус все равно уйдет, когда сочтет нужным. Но все-таки прививайтесь.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

Эд Хэммет
Пошел, было дело, Максим Леонидов в парк собачку выгулять. Его задержали, штраф вменили. На Алые паруса на площади собрались 45 тысяч. Дело не заведено до сих пор. Бог с ним, с ковидом. Но до чего же выборочное применение законодательства!
alex261691
В общем если нельзя, но очень хочется кому то"освоить средства", то можно.
hal9000
По миру шагает гигантская афера..это только начало..остановить ее уже несможет даже тот кто ее начал так как понеслась борьба противоположностей.."карманные" медики на службе у политиканов популистов..это надолго..так как игры со статистикой можно в любой момент начать..спасет от такого явления не маска ни вакцина..а думающие люди..тчк
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