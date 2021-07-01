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Лисовец: «Алые паруса» и другие мероприятия никак не отразились на заболеваемости в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, комментируя проведение в Петербурге крупных мероприятий: ПМЭФ, Евро-2020, «Алых парусов» в разгар третьей волны, заявил, что они никак не повлияли на заболеваемость.

«Мое убеждение глубокое, что никак не отразилось проведение таких мероприятий на эпидситуации. Не хочу обращать ваше внимание, как это происходило в других крупных субъектах. Но мы видим, что разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Естественно, в первую волну мы применяли ограничительные мероприятия. Практически вводили локдаун на территории всей страны. Но все-таки пиковые значения достигали схожих величин с той волной, которую мы наблюдаем сейчас», — заявил Лисовец 1 июля в эфире «Эха Москвы».

Ранее Лисовец сообщил, что в Петербурге свободны 3% коек, но уже меньше 1 000 госпитализаций в день и ситуация улучшается.

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Комментарии (23)

VF812
а мог бы молча делами заниматься...
Piter Russo
О боже мой.. отразилось то по другой причине - еще инкубационный период не прошел...
GermanIvanov
Означает ли сказанное, что теперь можно свободно проводить рок-фестивали с неограниченным числом участников и при возникновении вопросов ссылаться на Лисовца?
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