Лисовец: «Алые паруса» и другие мероприятия никак не отразились на заболеваемости в Петербурге

«Мое убеждение глубокое, что никак не отразилось проведение таких мероприятий на эпидситуации. Не хочу обращать ваше внимание, как это происходило в других крупных субъектах. Но мы видим, что разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Естественно, в первую волну мы применяли ограничительные мероприятия. Практически вводили локдаун на территории всей страны. Но все-таки пиковые значения достигали схожих величин с той волной, которую мы наблюдаем сейчас», — заявил Лисовец 1 июля в эфире «Эха Москвы».
Ранее Лисовец сообщил, что в Петербурге свободны 3% коек, но уже меньше 1 000 госпитализаций в день и ситуация улучшается.