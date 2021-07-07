Голикова призвала регионы вводить новые ограничения из-за коронавируса

В российских регионах должны действовать ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 7 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Как сообщает РИА Новости, по словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует о том, что властям субъектов страны необходимо реализовать весь спектр ограничительных мер, «с которым они хорошо знакомы и который всегда применялся», подчеркнула вице-премьер РФ.

