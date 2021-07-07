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Голикова призвала регионы вводить новые ограничения из-за коронавируса

Вице-премьер сообщила, что за три недели ограничительные меры из-за COVID-19 были вновь введены в 14 субъектах РФ

В российских регионах должны действовать ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 7 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает РИА Новости, по словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует о том, что властям субъектов страны необходимо реализовать весь спектр ограничительных мер, «с которым они хорошо знакомы и который всегда применялся», подчеркнула вице-премьер РФ.

Голикова отметила, что в 69 регионах в настоящий момент запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. За последние три недели такие меры вновь ввели в 14 субъектах РФ.

«Не запрещены сегодня массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах. В отдельных из них мы видим, что заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень», — сказала вице-премьер, уточнив, что вводимые ограничения по массовым мероприятиям не должны затронуть учреждения культуры и образования.

Напомним, ранее Татьяна Голикова назвала пугающим уровень заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны. Также вице-премьер подтвердила связь между ситуацией с COVID-19 в Петербурге и проведением игр чемпионата Европы по футболу.

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Комментарии (11)

Мillemelle
когда покосит их ряды...
тов
Пока в общественном транспорте народ повсюду в давке ездит, закрытия общепита это просто отъем частного бизнеса и не имеют отношения к здоровью.
hedgehog_
а сколько в великай рассиянии регионов то? мне в самом деле интересно вдруг стало.
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