Мобилизация или капитуляция? Как омикрон вверг российскую власть в «высокую неопределенность»

Подобная нерешительность слабо бьётся с недавним заявлением главы государства о всеобщей мобилизации против новой волны коронавирусной угрозы. Но если перевести заявления властей с бюрократического на русский, слова главы ковидного оперштаба можно прочитать как «Мы попытались, спасайся кто может».

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова 14 января. По ее словам, изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, но в последнее время возникли «новые вызовы».



Секрет Полишинеля, что это за вызовы, тут же раскрыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Речь идет о распространении омикрон-штамма COVID-19. Но прием умолчания и витиеватый слог официальных заявлений невольно вызывает вопрос: с чем именно не может определиться глава оперштаба?

Новый вариант коронавируса победоносно шествует по миру с декабря. Со всей определенностью можно говорить, что он проник в Россию. Сегодня в стране выявлено 23 820 случаев, что на 12% больше, чем днем ранее. В Петербурге за последние сутки выявили 2 708 заболевших — скачок в полтора раза к предыдущему дню. Госпитализации тоже растут.

Казалось бы, глава государства тоже не оставил подчиненным пространства для маневра. 12 января Владимир Путин дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции. Но о QR-кодах, которые как дамоклов меч нависают над противниками вакцинации, президент ни словом не обмолвился. Он лишь заявил о мобилизации медицинской системы, а вот граждан как будто ограничивать уже не собираются. «Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь», — сказал Путин, имея в виду общение людей и поездки за границу. С другой стороны, глава государства и раньше не раз говорил, что вакцинация у нас сугубо добровольная. Но KPI по коллективному иммунитету для глав регионов никто не отменял.



Разворот на 180 градусов на компасе оперштаба можно осмыслять как в медицинском, так и политическом ключе.

Омикрон — это вам не дельта, дает нам понять Татьяна Голикова. Но тогда напрашивается еще один вопрос: если QR-коды могли быть эффективны против одного штамма, то почему не работают против другого?

Версия номер один — российская вакцина не так эффективна, как уверяют ее создатели. В РФПИ уже заявили, что отечественная вакцина сможет стать надежным оружием против омикрона. Правда, с оговоркой — препарат лучше других вакцин защищает от госпитализаций и смертельных исходов. А «омикрон», как известно, реже вызывает тяжелую форму болезни, зато обладает сверхспособностями по распространению. Если уж глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург признался, что успел перенести новый штамм, то такого варианта нельзя исключить и для других миллионов вакцинированных. В общем, прививайся или не прививайся, а все равно заболеешь и кого-то заразишь, может рассудить россиянин. Версия номер два — российские власти никогда всерьез и не рассматривали создание ковид-фри-зон по европейскому образцу, прекрасно понимая, что никак не смогут контролировать проход по QR-коду от глазированного сырка. Зато перспектива их внедрения была своего рода «пугалкой», чтобы направить впечатлительное население в пункты вакцинации.



Достигнутый результат коллективного иммунитета 63,2% по стране нельзя назвать большим успехом. Сама Татьяна Голикова признавала, что этого не хватит, чтобы избежать новой волны. Но, впрочем, не избежала ее и куда более вакцинированная и ревакцинированная Европа. Процент летальных исходов — другой вопрос. Но, кажется, россиян статистика избыточных смертей не сильно волнует.

Зато для принимающих решения очевидно, что навязывание прививок через режим QR-кодов не находит поддержки у населения. Согласно опросу SuperJob, если в ноябре против законопроекта об их внедрении в общественных местах выступали 42% респондентов, то в январе их доля увеличилась до 52%. В такой ситуации можно запросто представить, что власти просто махнули рукой: «Мы попытались, спасайся кто может». В общем, Россия снова встала на шведский путь.

В такой ситуации особенно любопытно, как прочтут сигналы свыше в Смольном. Северная столица стала одним из немногих регионов, где продолжили вводить QR-коды уже после того, как федеральные власти в первый раз поставили законопроект на паузу — возможно, и потому, что изначально затормозили с их запуском в полную силу. С одной стороны, есть чем похвастаться: портал «Стопкоронавирус.рф» оценивает уровень коллективного иммунитета в Петербурге в 81,4%, что даже выше, чем в Москве (69,9%). С другой стороны, от нового подъема заболеваемости это не спасает.



Введение QR-кодов в общепите породило новую волну сопротивления, которую, как и в прошлом году, возглавил куратор барного подполья Александр Коновалов. Он и его сторонники обвинили власти в сегрегации и открыто объявили о неповиновении.

Можно лишь догадываться, какой отклик в сердцах петербургских чиновников нашло заявление вице-премьера Голиковой. Федеральный курс вроде бы понятен, но ведь и сопротивленцы не постесняются приписать победу над QR-кодами себе.

Впрочем, федеральные власти тоже не готовы окончательно отказаться от режима QR-кодов. Официально — пока речь о паузе для доработки законопроекта. Тем временем единственным инструментом для сдерживания новой волны коронавируса остается старый добрый локдаун.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

