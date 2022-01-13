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РФПИ: «Спутник V» защищает от «омикрона» лучше других вакцин

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«Спутник V» лучше других вакцин защищает от госпитализаций и смертельных исходов, вызванных штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 13 января на Гайдаровском форуме заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как передает «Интерфакс», Дмитриев рассказал, что новые важные данные об эффективности препарата против «омикрона» РФПИ представит на следующей неделе.

Накануне глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен против различных штаммов коронавируса. Он также сообщал, что, согласно лабораторным данным, препарат не нужно модифицировать под новый штамм, но это должны подтвердить клинические испытания.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 12 января заявила, что в стране выявлено 698 случаев заражения «омикроном», большинство из них — в Москве.

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Комментарии (12)

VKuser201287480
Этот, из династии Гисбургов, с Гималая, вообще успешный борунец с макроном.
SERGEY111
Абстрагируясь от действительности - это когда гинцбург успел протестировать по полному циклу спутник от омикрона ?
260657101
Покажите цифры исследований. Нет оснований верить на слово.
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