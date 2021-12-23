В Центре Гамалеи оценили необходимость адаптации «Спутника V» под «омикрон»-штамм

Глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург оценил необходимость адаптации вакцины «Спутник V» под новый «омикрон»-штамм коронавируса. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс».
Как заявил ученый, в настоящий момент лабораторные данные показывают, что необходимости в модификации препарата нет, однако они должны быть подкреплены клиническими испытаниями.
«Если нужно будет (модифицировать), про это нам скажут только клиницисты, когда, соответственно, увидят, сколько у них тяжелых больных на койках находятся, есть ли среди них вакцинированные «Спутником V» по полной схеме, двукратная вакцинация плюс ревакцинация, есть среди таких люди, которые заразились «омикроном»», — пояснил Гинцбург.
Он пояснил, что аналогичные клинические данные были получены в отношении штамма «дельта», когда в период его распространения встал вопрос о модернизации «Спутника V», однако тогда вакцину не пришлось менять, так как среди тех, кто находился в реанимации с «дельтой», не было тех, кто вакцинирован по полному циклу.