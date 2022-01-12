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В Петербурге зафиксирована рекордная госпитализация с начала 2022 года

Число поступивших в «красные зоны» пациентов с ковидом и пневмониями в Петербурге показало рекордное значение с начала нового, 2022 года: за сутки госпитализировали 390 человек.

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Больше было только 25 декабря. Для сравнения: неделю назад, 5 января, сообщалось о 289 новых пациентах.

Как говорится в эпидемиологической справке Смольного от 12 января, в ковидных стационарах Петербурга лечатся 5 798 человек. Из них 603 в реанимации, 344 подключены к ИВЛ. Еще 21 446 петербуржцев находятся на амбулаторном лечении. 18 человек в обсервации в пансионате «Балтиец».

За сутки в Петербурге первично привиты 4 540 человек. Закончили цикл 12 051 человек. Всего полностью привиты 2,75 млн жителей Петербурга. В запасе еще 894 тысячи доз.

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Комментарии (3)

262224921
Ну да, люди ни что - бабки всё.
Дрессированный вирус .
N N
Где брать информацию сколько привитых/непривитых попало в больницу, сколько в реанимации, сколько детей? Почему эту информацию на первых полосах не размещают? Это как вяло говорить, что у на чрезвычайная ситуация, забывая сказать, что через 5 минут всё накроется медным тазом, если не предпринять действия.
Otkating
В новогодние каникулы Петербург посетил почти миллион туристов.
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