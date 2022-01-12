В Петербурге зафиксирована рекордная госпитализация с начала 2022 года

Больше было только 25 декабря. Для сравнения: неделю назад, 5 января, сообщалось о 289 новых пациентах.



Как говорится в эпидемиологической справке Смольного от 12 января, в ковидных стационарах Петербурга лечатся 5 798 человек. Из них 603 в реанимации, 344 подключены к ИВЛ. Еще 21 446 петербуржцев находятся на амбулаторном лечении. 18 человек в обсервации в пансионате «Балтиец».



За сутки в Петербурге первично привиты 4 540 человек. Закончили цикл 12 051 человек. Всего полностью привиты 2,75 млн жителей Петербурга. В запасе еще 894 тысячи доз.

