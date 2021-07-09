Как вводить коронавирусные ограничения, чтобы никому не испортить жизнь

Поделиться Поделиться







8 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121 коронавирусного постановления. Не то чтобы это стало сюрпризом. Новые ограничения после завершения чемпионата Европы по футболу воспринимались как неизбежное. А бизнес почти как о свершившемся факте говорил о введении QR-кодов для посещения ресторанов и мероприятий. Добавила уверенности и вице-премьер Татьяна Голикова, которая связала рост заболеваемости в Петербурге с проведением футбольных соревнований и призвала регионы вводить новые меры.



На первый взгляд, в свежем постановлении налицо исполнение воли федерального центра — под запретом мероприятия свыше 75 человек, запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, урезана вместимость кинозалов и теплоходов, курсирующих по рекам и каналам.

Пользователи соцсетей поспешили обвинить губернатора в непоследовательности — мол, целый месяц проводить футбольные матчи было можно, а с понедельника, когда на мероприятие приходит 76-й человек, вирус мгновенно активизируется и становится особенно опасным.

Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что глобально ограничения правила мало что меняют в жизни Северной столицы.

Например, в пункте по мероприятиям предусмотрены обширные исключения. То есть собираться больше 75 все-таки можно, если речь о театральных спектаклях, цирковых представлениях, кинопоказах, а также концертах и спортивных соревнованиях, согласованных со Смольным. Да, вместимость кинотеатров и цирков урезана до 50%. Но кинопрокат сейчас не может похвастаться хитами, и зрители редко забивают залы под завязку.



Максимальное число зрителей культурных и зрелищных мероприятий в театрах, цирках и концертных залах может составить не более 1500 человек. Но и это ограничение почти никого не затронет. Мариинский театр (вместимость новой сцены 2000 мест, основной — 1625) закрывает сезон 18 июля. Александринский театр и Филармония уже ушли на каникулы. Крупных концертов в городе почти не намечалось. VK-fest перенесен на 28–29 августа, что пока находится за горизонтом действующих ограничений. Не повезло разве что балету «Тодес» и Александру Розенбауму, которые выступают в июле в БКЗ, но и у них есть шанс получить согласование от Роспотребнадзора.

Крупных спортивных событий в городе тоже не намечается. Ближайший домашний матч «Зенита» пройдет 7 августа. Но за месяц эпидемиологическая ситуация может улучшиться. Вот городские соревнования по шашкам и пляжному футболу, да, пройдут без зрителей. Но и так там вряд ли были бы толпы фанатов. Календарь «Экспофорума» на июль–начало августа тоже пуст.

Остаются речные кораблики. По этому бизнесу сокращение вместимости в два раза ударит довольно сильно. Особенно пострадают скоростные перевозки. Но условие 50% заполняемости уже было введено в конце июня регламентом комитета по транспорту, новое постановление только добавит ему легитимности. Перевозчики уже начали поднимать цены. К примеру, «Нева Тревел» с 1 июля увеличила стоимость билетов на 10–15%, чтобы компенсировать потери. Требование по нахождению пассажиров на местах и запрет на развлекательные мероприятия тоже уже действовали. Но лучше работать так, чем стоять как в прошлом году, признают судовладельцы.



Таким образом, властям Петербурга удалось буквально по завету президента пройти между Сциллой и Харибдой и показать федеральному центру, что ситуация под контролем, и не навлечь гнев бизнеса и горожан.

Вероятно, проявлять либерализм позволяет осознание, что фактически пик третьей волны пройден. Судя по статистике оперштаба, количество заболевших продолжает расти, но выздоровление идет куда более быстрыми темпами. Так, на 8 июня в Северной столице осталось всего 2735 активных больных. Правда, остается открытым вопрос, кто же тогда лежит в больницах. По данным комитета по здравоохранению, сейчас в Петербурге развернуто 11 500 коронавирусных коек, 10% свободны. То есть лечатся в стационарах более 10 тысяч пациентов. Так что к этой статистике большие вопросы, но госпитализация то точно уже упала до 800 человек в день, тогда как 10 дней назад показатель превышал 1000. О снижении заболеваемости можно также судить и по уменьшению запросов про потерю обоняния в «Яндексе».

Таким образом, можно предположить, что Петербург проходил пик пандемии, отмечая «Алые Паруса» и болея за команды на матчах Евро-2020. То есть в рамках города был поставлен масштабный эксперимент: что будет, если ничего не запрещать.



Судя по заявлению главы комздрава Дмитрия Лисовца в эфире «Эха Москвы», тезис подтвердился. «Разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Естественно, в первую волну мы применяли ограничительные мероприятия. Практически вводили локдаун на территории всей страны. Но все-таки пиковые значения достигали схожих величин с той волной, которую мы наблюдаем сейчас», — сказал он.

Выходит, можно не закрывать бизнес — вирус все равно уйдет, когда сочтет нужным. Но все-таки прививайтесь.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

