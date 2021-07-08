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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

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Пик пройден? В Петербурге госпитализация упала до 800 человек в день. Свободны 10% коек

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пик пандемии в Петербурге пройден. Эпидемическая ситуация в городе начала улучшаться.

Как сообщил Лисовец 8 июля в эфире канала «Санкт-Петербург», в Петербурге госпитализируется меньше 800 пациентов в день. На пике было больше 1000. Выписывают пациентов уже больше, чем увозят в больницы. И если накануне в городе оставалось 800 коек, то сегодня свободны уже более 1000. Это 10% от развернутого фонда. И в запасе есть еще 2500 мест для пациентов.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге госпитализация достигла 1000 человек в день в конце июня. У стационаров стояли очереди из машин скорой помощи.

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Комментарии (13)

житель города П.
Хочется верить. Но сколько таких заявлений было: " в России эпидемии не будет"... "не страшнее ОРВИ"... "вышли на плато"... "повторное заражение один на миллион"... "пик пройден".. "летом исчезнет"...
AlBerkut
И сколько пиков (или пик) точёных на этом плато? 🤔
Савва Морозов
читал в детстве занимательную арифметику и математику Перельмана, но, оказалось, что есть книга покруче, с коллективом авторов.
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