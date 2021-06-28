В Петербурге госпитализация достигла 1000 человек в день

«Темп прироста заболевших неделя к неделе в этот подъем был существенно более высоким, чем в предыдущие волны, первую и вторую. То есть в течение дня госпитализировалось до 1000 пациентов, — рассказал Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 июня. — Естественно в таких ситуациях возможно временами скопление машин скорой помощи».



По его словам, были проведены совещания с главными врачами, и в течение последней недели более 1,5 — 2 часов машины скорой помощи у больниц не стоят. Хотя число больных не уменьшалось.