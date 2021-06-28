В Петербурге госпитализация достигла 1000 человек в день

«Темп прироста заболевших неделя к неделе в этот подъем был существенно более высоким, чем в предыдущие волны, первую и вторую. То есть в течение дня госпитализировалось до 1000 пациентов, — рассказал Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 июня. — Естественно в таких ситуациях возможно временами скопление машин скорой помощи».
По его словам, были проведены совещания с главными врачами, и в течение последней недели более 1,5 — 2 часов машины скорой помощи у больниц не стоят. Хотя число больных не уменьшалось.
«Сейчас есть установка у каждого из учреждений, что независимо от того, какое количество автомобилей находится у приемного отделения, последняя машина должны передать пациента не позже, чем через час с момента прибытия. И в течение выходных дней мы видим, что больницы с этим справляются», — отметил Лисовец.
21 июня губернатор Александр Беглов рассказывал, что госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге достигла 900 человек в сутки.