FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
6
Печать

В Петербурге госпитализация достигла 1000 человек в день

Третья волна в Петербурге поставила рекорд в тысячу госпитализаций за сутки

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о рекордной госпитализации в Петербурге — 1000 человек в день. Как на пике второй волны в декабре.

«Темп прироста заболевших неделя к неделе в этот подъем был существенно более высоким, чем в предыдущие волны, первую и вторую. То есть в течение дня госпитализировалось до 1000 пациентов, — рассказал Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 июня. — Естественно в таких ситуациях возможно временами скопление машин скорой помощи».

По его словам, были проведены совещания с главными врачами, и в течение последней недели более 1,5 — 2 часов машины скорой помощи у больниц не стоят. Хотя число больных не уменьшалось.

«Сейчас есть установка у каждого из учреждений, что независимо от того, какое количество автомобилей находится у приемного отделения, последняя машина должны передать пациента не позже, чем через час с момента прибытия. И в течение выходных дней мы видим, что больницы с этим справляются», — отметил Лисовец.

21 июня губернатор Александр Беглов рассказывал, что госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге достигла 900 человек в сутки.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

michailPotapov
Пенсионеры ходят без масок с безразличным видом по магазинам по улицам. Где Войска ? пора уже в порядок приводить население. Группы риска разгуливают как ни в чем не бывало!!! Где власть ?!
orlovandrei1986
когда будет 100 тысяч - разбудите... =)
montero3
А пусть этот Лисовец попробует вызвать эту самую СМП...Только не из кабинета Смольного, а в каком-нибудь спальном районе...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний