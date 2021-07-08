В Петербурге ужесточают коронавирусный режим. Доступ зрителей на спортивные мероприятия запрещен

С 13 июля максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.



Запрещено проведение мероприятий с численностью более 75 человек, за исключением театров, цирков и кинотеатров, а также спортивных мероприятий и концертов, согласованных со Смольным, и посещение их гражданами. Однако специальное разрешение может выдать Роспотребнадзор. Максимальное число зрителей таких культурных и зрелищных мероприятий в театрах, цирках и концертных залах может составить 1500 человек.