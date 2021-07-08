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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим. Доступ зрителей на спортивные мероприятия запрещен

В Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. В соответствии с документом, большинство действующих ограничений продлевается до 16 августа.

С 13 июля максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Запрещено проведение мероприятий с численностью более 75 человек, за исключением театров, цирков и кинотеатров, а также спортивных мероприятий и концертов, согласованных со Смольным, и посещение их гражданами. Однако специальное разрешение может выдать Роспотребнадзор. Максимальное число зрителей таких культурных и зрелищных мероприятий в театрах, цирках и концертных залах может составить 1500 человек.

Проведение спортивных мероприятий возможно при наличии у спортсменов, тренеров и судей сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, выполненного за три дня до события.

Водные перевозки можно осуществлять при условии 50-процентной заполняемости судна. Пассажиры могут находиться только на местах, проводить мероприятия на борту запрещается.

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Комментарии (25)

264085591
Это не называется Махать кулаками после того? Понятно что все завезено и распространено. Сейчас надо всех по домам срочно на месяц.
Мастер Ответов
Правильно Беглов!
А еще вспомни, что современный автобус с гармошкой берет на борт более 130 пассажиров.
А вагон метро сколько вмещает, Беглов?
Товарищ Беглов, вам пора снова сесть за парту, вы снова не выучили уроки.
An Net
даже не знаю, что мне делать теперь на моей одноместной лодке...(
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