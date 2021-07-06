Фото: МЧС Абхазии / скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Другие двое — 7-летняя девочка и 5-летний мальчик — живы. К детям уже вылетел глава семейства. «Фонтанка» рассказывает, что известно о трагедии к настоящему моменту.

На побережье Черного моря уже несколько дней бушует непогода. В Сочи, где машины плыли по дорогам, накануне фиксировали шторм в 5 баллов, а на Кубани женщина с ребенком погибли в смытой в канаву машине. В Анапе ребенка сбило с ног волной и унесло в море, его пытался спасти отец и двое отдыхающих, которые также погибли.

Шторм не обошел стороной и акваторию Гагр. Буйство стихии 5 июля стало причиной гибели 20-летнего туриста из Пятигорска и еще двоих отдыхающих, 25 и 39 лет, которые отважились войти в неспокойное море. Утром 6 июля МЧС Абхазии сообщило о новой трагедии, которую в ведомстве назвали «очередной». В 10:55 36-летняя жительница Петербурга во время шторма отправилась на горную реку Бзыбь с тремя своими детьми. Семья остановилась в Гагрском районе в поселке Алахадзе в доме отдыха «Кудры», расположенном прямо на берегу Черного моря.



Как рассказал «Фонтанке» сотрудник пансионата, в который только накануне заселилась семья, когда начался шторм персонал сказал постояльцам, чтобы они не подходили к морю. «Мы предупреждали всех. Тут много было туристов, которые были выпимши. На море запретили ходить, если бы там кто-то купался, мы бы их буквально за уши вытаскивали, потому что многие не понимают», — сказал он. Сотрудник добавил, что петербурженка вышла из пансионата с детьми и направилась за его территорию, однако не на пляж. «Мы не знали, что они на устье реки пошли, а это километра три от нашего берега. Только вчера приехали, должны были дней 10 гостить. Ситуация очень трагичная», — добавил он. О том, что женщину предупреждали об опасности, подтвердили и в МЧС. «Персонал гостиницы категорически запретил женщине купаться в штормящем море с высотой волн в два метра», — уточнили в ведомстве.

Именно персонал гостиницы, как рассказали «Фонтанке» в подразделении ведомства по городу Гагра, заметив, что постоялице требуется помощь, вызвал спасателей. К их приезду из реки Бзыбь очевидцы успели вытащить одного ребёнка. Ещё двоих спасатели поймали уже в море, куда их отнесло течением вместе с матерью. Операция попала на видео.

Автор: МЧС Абхазии / YouTube

Сильнее всего пострадал трехлетний мальчик. Его вернули на берег живым, госпитализировали, но в больнице ребенок скончался. В медучреждении остаётся семилетняя девочка с переохлаждением, которую готовятся перевозить в больницу в Сочи. Мальчик пяти лет сейчас в пансионате.

В настоящий момент спасатели кружат над Черным морем в поисках петербурженки. По словам сотрудника пансионата, рассчитывать на то, что женщину быстро найдут, нельзя. Река бурная, а тело уже могло унести очень далеко. Вылавливать утопленников, уточнил он, приходиться спасателям часто, как правило, тела ищут два-три дня.

В настоящий момент, по информации МЧС, супруг петербурженки уже вылетел в Гагры.

Жительнице Петербурга 36 лет. На своей странице во «ВКонтакте» она указывает, что работает в одной из крупных городских компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог. Судя по фотографиям, Наталья любит путешествовать. В социальных сетях она в различные годы делилась фотографиями в основном с мест пляжного отдыха. Не пропало желание уехать отдохнуть в теплые края и с появлением детей. Всех троих семья брала в путешествия еще в 2019 году, когда младший был в коляске.



На странице МЧС Абхазии в Facebook под постом о случившемся собралось уже около 200 комментариев. Все в ужасе от трагедии. Некоторые осуждают туристов, во время шторма стремящихся к воде. «Вчера на пляже чуть ли не в драку лезли, когда их от воды отгоняли. Море им кажется по колено». Другие предлагают властям не оставаться в стороне, а реагировать на гибель людей законодательно. «Надо срочно что-то делать. Ввести огромные штрафы и расставить таблички: в шторм нельзя! Штраф 100 000 (например). Или 15 суток ареста. Может, хоть это кого-нибудь да остановит».

Мария Долбиш, Татьяна Ципуштанова, Инна Метелькова

«Фонтанка.ру»