В Анапе нашли тело четвертого погибшего, который пытался спасти ребенка в море

В Анапе найдено тело мужчины, который пытался спасти ребенка и двух взрослых, утонувших накануне в море. Об этом 6 июля пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.



«Тело четвертого погибшего обнаружили. Точно подтвердить, он это или нет, пока нельзя, но, предположительно, речь идёт о нём», — уточнили в ведомстве.



Накануне в посёлке Витязево в Анапе утонули двое мужчин и мальчик, приехавший на курорт с семьёй из Тулы. Ребёнка сбило с ног волной и стало уносить в море, спасти его пытались 36-летний отец и двое отдыхающих. Вслед за ними в воду ринулся и 47-летний мужчина, тело которого найти не могли до сегодняшнего дня.

