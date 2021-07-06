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В Анапе нашли тело четвертого погибшего, который пытался спасти ребенка в море

В Анапе найдено тело мужчины, который пытался спасти ребенка и двух взрослых, утонувших накануне в море. Об этом 6 июля пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«Тело четвертого погибшего обнаружили. Точно подтвердить, он это или нет, пока нельзя, но, предположительно, речь идёт о нём», — уточнили в ведомстве.

Накануне в посёлке Витязево в Анапе утонули двое мужчин и мальчик, приехавший на курорт с семьёй из Тулы. Ребёнка сбило с ног волной и стало уносить в море, спасти его пытались 36-летний отец и двое отдыхающих. Вслед за ними в воду ринулся и 47-летний мужчина, тело которого найти не могли до сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что паводок на Кубани добрался до Туапсинского района, жертвами стихии стали еще три человека.

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Комментарии (2)

alexpv
Во первых где написано что это был курорт , а не обычный пляж в поселке. На все побережье спасателей не посадишь, а что касается "на наших", то за бугром спасателей вообще почти нигде нет, там черным по белому везде таблички стоят:" купание полностью на ваш страх и риск, никто никакой ответственности не несет".
И это на самом деле более правильно с точки зрения здравого смысла.
Norge
на наших курортах нет спасательной службы? А кто деньги получает?
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