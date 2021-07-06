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На Кубани женщина с ребёнком погибли в смытой в канаву машине. Разгул стихии показали с воздуха

Видео Черноморского побережья после наводнения

Ещё три человека стали жертвами паводка в Краснодарском крае, где стихия сместилась в Туапсинский район. Об этом 6 июля сообщили в прокуратуре региона.

Как уточняют в ведомстве, погибли 13-летний подросток и его мать 36 лет — их машину смыло с обочины в канаву в селе Дефановка. Также скончался 71-летний житель села Горское, который не мог передвигаться самостоятельно. Кроме того, проверяется информация о гибели ещё одного взрослого и ребёнка, пишет РИА Новости.

Накануне в посёлке Витязево в Анапе утонули двое мужчин и мальчик, приехавший на курорт с семьёй из Тулы. Ребёнка сбило с ног волной и стало уносить в море, спасти его пытался 36-летний отец и двое отдыхающих. «В результате происшествия мальчик, его отец и 42-летний мужчина погибли. В акватории Черного моря продолжаются поиски 47-летнего мужчины, который также пытался спасти утопающих», — рассказали в краевом Следственном комитете.

Видеозапись с беспилотника, которая показывает масштаб паводка, выложили в Сети.

В Лермонтово из берегов вышла горная река, в результате в воде оказался почти весь населённый пункт. Часть федеральной трассы Джубга — Сочи обрушилась, движение перекрывали в обоих направлениях. Также из-за непогоды перекрыли участок трассы «Дон» в районе Геленджика.

Проливные дожди накрыли Черноморское побережье в начале июля, больше всех пострадал Сочи. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, остаются затоплены несколько сотен домов в пяти муниципалитетах Краснодарского края.

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Комментарии (1)

Athair
Теорию заговоров тут уже продвигали?

Аномальная жара в Петербурге, катаклизмы на юге России - это же похоже на враждебные действия других стран. ;)
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