Как уточняют в ведомстве, погибли 13-летний подросток и его мать 36 лет — их машину смыло с обочины в канаву в селе Дефановка. Также скончался 71-летний житель села Горское, который не мог передвигаться самостоятельно. Кроме того, проверяется информация о гибели ещё одного взрослого и ребёнка, пишет РИА Новости.

Накануне в посёлке Витязево в Анапе утонули двое мужчин и мальчик, приехавший на курорт с семьёй из Тулы. Ребёнка сбило с ног волной и стало уносить в море, спасти его пытался 36-летний отец и двое отдыхающих. «В результате происшествия мальчик, его отец и 42-летний мужчина погибли. В акватории Черного моря продолжаются поиски 47-летнего мужчины, который также пытался спасти утопающих», — рассказали в краевом Следственном комитете.

Видеозапись с беспилотника, которая показывает масштаб паводка, выложили в Сети.