Участок федеральной трассы «Дон» в районе Геленджика перекрыли из-за непогоды

В посёлке Архипо-Осиповка в районе Геленджика перекрыли участок федеральной трассы М-4 «Дон». Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, такое решение 5 июля приняли из-за выпадения большого количества осадков.



«Город Геленджик (в посёлке Архипо-Осиповка) в 23:05 перекрыто движение всех транспортных средств. 40 см осадков по ФАД [М-4 «Дон«]», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за схода сели для автомобилистов оказался недоступен участок федеральной автодороги «Джубга-Сочи». Движение перекрыто в обоих направлениях А-147 около села Кроянское в Туапсинском районе.