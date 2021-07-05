В Краснодарском крае и на Черноморском побережье продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливень с грозой и градом, шквалистый ветер, а также не исключают возможность возникновения смерчей. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Непогода уже оставила след в Сочи и его пригородах. «Фонтанка» собрала главное о последствиях буйства стихии на вечер 5 июля.

Как пишет пресс-служба ведомства по региону, в районе села Кроянское в Туапсинском районе в результате переувлажнения почвы произошёл сход грязекаменной массы на 65 километр федеральной автодороги А-147 «Джубга-Сочи». Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

О последствиях непогоды в городе-курорте сообщается на сайте администрации Сочи. Как говорится в сообщении, метеорологи зафиксировали выпадение месячной нормы осадков. В зоне подтопления оказались более полусотни частных домовладений, определяется ущерб, нанесённый их собственникам. В районах сформированы бригады, которые с привлечением техники займутся очисткой ливневой канализации от нанесённого водой мусора и ила, а также уборкой городских улиц. Для контроля за ситуацией организовано посменное дежурство оперативных служб.

Помимо этого, из-за урагана пострадали около 30 пляжей — в большей степени в Адлерском и Хостинском районах. Устранять её последствия уже начали арендаторы прибрежной зоны. Все сочинские пляжи остаются закрыты в связи с действием штормового предупреждения.

Жители города-курорта спасают не только имущество, но и животных. В Telegram-каналах этим вечером публикуют ролик со спасением собаки, которая упала в бурную реку и не смогла выбраться самостоятельно. Ей на помощь пришли случайные прохожие.

Как сообщает МЧС Республики Абхазия, жертвами непогоды стали туристы из России. Погиб житель Саратова, который купался в море при трёхметровых волнах. Ещё одна российская туристка чуть не утонула, но её вынесло волной к берегу.



С рекомендациями в связи с ЧП в регионе к отдыхающим обратился Ростуризм. Там посоветовали проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности.



О буйстве стихии в Сочи и его пригородах стало известно утром 5 июля. Из-за урагана, который накануне обрушился на город-курорт, улицы затопило дождевой водой. Местных жителей стали готовить к возможной эвакуации на случай, если в реки выйдут из берегов и начнутся подтопления.

